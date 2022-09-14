Sevgilisi Mert Aydın'la tartışan Merve Boluğur: Yeter artık kes sesini!

Mert Aydın’ın, 2 Eylül'de Merve Boluğur’a drone ile yaptığı evlilik teklifi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girecekleri konuşulan ikili, Nişantaşı'nda hararetli bir tartışma yaşarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamadı ve kullandığı sert ifade duyanları şaşkına çevirdi:



"Yeter artık kes sesini!"





"BUNU YAYINLAMASANIZ OLMAZ MI?"

Tartışma sonrası kendilerini görüntülenen basın mensuplarına "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" diyen Mert Aydın, "Düğün nasıl olacak?" sorularını geçiştirmek istedi. Daha sonra aynı arabaya binerek AVM'den ayrılan ikili, başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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