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Gecce Magazin Haberleri

Sevgilisi Mert Aydın'la tartışan Merve Boluğur: Yeter artık kes sesini!

DJ Mert Aydın ile evlilik hazırlıkları yapan Merve Boluğur, sevgilisi ile Nişantaşı'nda araç beklerken görüntülendi. Araçlarını bekledikleri sırada hararetli bir tartışma yaşayan ikilinin arasının oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı.

Sevgilisi Mert Aydın'la tartışan Merve Boluğur: Yeter artık kes sesini!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2022 11:36

 

Mert Aydın’ın, 2 Eylül'de Merve Boluğur’a drone ile yaptığı evlilik teklifi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 2 Ekim’de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girecekleri konuşulan ikili, Nişantaşı'nda hararetli bir tartışma yaşarken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, tartışmanın dozunun arttığı anlarda sinirlerine hakim olamadı ve kullandığı sert ifade duyanları şaşkına çevirdi:

"Yeter artık kes sesini!"

 



"BUNU YAYINLAMASANIZ OLMAZ MI?"

Tartışma sonrası kendilerini görüntülenen basın mensuplarına "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" diyen Mert Aydın, "Düğün nasıl olacak?" sorularını geçiştirmek istedi. Daha sonra aynı arabaya binerek AVM'den ayrılan ikili, başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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