Sevdiğim Sensin Dizisinde Sürpriz Aşk: Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir Sevgili mi?

Sevdiğim Sensin dizisinin yıldızları Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir aşk yaşıyor! Dizideki partnerlikleri gerçeğe dönüşen ünlü çiftin aile detayı dikkat çekti.

Yayın Tarihi : 16-04-2026 16:32

Ekranların sevilen yapımı ‘Sevdiğim Sensin’ dizisinde Ferman ve Dicle karakterleriyle büyük beğeni toplayan Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Dizide iki sevgiliye hayat veren ikilinin, set ortamındaki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

Set Aşkı Gerçeğe Dönüştü

Dizideki uyumlarıyla her hafta reyting listelerini altüst eden Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in, bir süredir özel hayatlarında da birlikte oldukları konuşuluyor. İlişkilerini henüz kamuoyuna açıklamayan ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, set dışındaki zamanlarını da beraber geçirdikleri belirtiliyor. Magazin dünyasında "Beklenen aşk ilanı ne zaman gelecek?" soruları sorulurken, ikilinin kameralara yakalanmamak için büyük bir titizlik gösterdiği ifade ediliyor.

"Çok Güzel Bir Kalbi Var"

Genç oyuncu Helin Kandemir, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda partneri Aytaç Şaşmaz hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti. Şaşmaz’dan övgüyle bahseden Kandemir, "Çok güzel bir kalbi var" diyerek partnerine olan hayranlığını ve aralarındaki özel bağı ilk kez sinyallemişti. Bu açıklama, o dönemde aşk iddialarını güçlendiren ilk kıvılcım olarak değerlendirilmişti.

Aileye Girdi Bile: "Yenge" Takibi Başladı

Aşk iddialarını en çok güçlendiren detay ise sosyal medyadan geldi. Helin Kandemir’in, Aytaç Şaşmaz’ın abisi İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi Hande Ünal ile Instagram üzerinden takipleşmeye başlaması, "Helin aileye girdi" yorumlarını beraberinde getirdi. Hayranları tarafından dikkatle takip edilen bu dijital etkileşim, ilişkinin ciddiyetini kanıtlar nitelikte görüldü. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmese de, çiftin yakın çevresi bu aşkın dizi sezonuna damga vuracağını belirtiyor.

