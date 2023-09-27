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Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi olan Ümran Seyhan, son günlerde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya'nın annesi kimdir? Serenay Sarkıya'nın annesi Ümran Seyhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 11:45

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, son dönemde magazin gündemine damga vuran bir iddia ile gündeme geldi. Seyhan'ın, Cansu Tosun'un evli olan babası Kenan Tosun ile Nişantaşı'nda birlikte görüntülendiği iddiası, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

ÜMRAN SEYHAN KİMDİR?

Ümran Seyhan, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesidir. Yaşam koçluğu yapmakta olan Seyhan, kızı Serenay Sarıkaya ile oldukça sıkı bir ilişkiye sahip ve her zaman kızının yanında olmuştur. Medyadan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Ümran Seyhan, son dönemdeki bu iddia ile gündemdeki yerini aldı.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla samimi bir şekilde görüntülendi. Bu görüntüler sonrasında ortaya atılan iddiada, Ümran Seyhan'ın yanındaki kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öne sürüldü. Bu iddia, magazin programları ve basında geniş yer buldu. Özellikle 2. Sayfa programının gündemine taşıdığı bu konu, programın sunucuları arasında da tartışma konusu oldu. Ancak bu iddiaların ne kadar gerçek olduğu konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

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