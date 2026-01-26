Serdar Ortaç Sahne Kazasıyla Korkuttu: "Düştüm Ama Çok İyiyim"

Pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç, dün akşamki konserinde hayranlarına endişe dolu dakikalar yaşattı. Yıllardır MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ve bu nedenle hareket kısıtlılığı yaşayan ünlü sanatçı, sahnede performansını sergilerken talihsiz bir kaza geçirdi.

Şarkısını Yerde Söylemeye Devam Etti

Sahnenin ortasında bir anda dengesini kaybederek yere kapaklanan Ortaç'a, ekip arkadaşları ve korumaları anında müdahale etti. Ancak sanatçının profesyonelliği ve moralinin yerinde olması dikkat çekti:

Sahne Disiplini: Ortaç, yere düştüğü o anlarda bile mikrofonu bırakmadı ve şarkısını söylemeye devam etti.

Yardımına Koştular: Sahne görevlileri tarafından yerden kaldırılan sanatçı, performansına kaldığı yerden devam ederek hayranlarından büyük alkış aldı.

"Hastalığımla İlgisi Yok, Ayağım Pervaneye Dolandı"

Kaza sonrası hayranlarının sağlığı konusunda endişelenmesi üzerine Serdar Ortaç'tan jet hızıyla açıklama geldi. Yaşananların MS hastalığı ile bir ilgisi olmadığını vurgulayan ünlü popçu şunları söyledi:

"Konsere çıkıyorum, hiçbir şeyim yok. Ayağım yerdeki pervaneye dolandı, o yüzden dengemi kaybedip düştüm. İyiyim, gerçekten çok iyiyim."

MS Hastalığı ile Zorlu Mücadele

2014 yılından bu yana MS hastalığı ile savaşan Serdar Ortaç, sık sık fiziksel yorgunluk ve denge kaybı yaşadığını dile getiriyordu. Dün akşamki düşüşü her ne kadar bir "pervane kazası" olsa da, hayranları sanatçının sağlık durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.