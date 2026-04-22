Seray Kaya’dan Nefes Kesen Hazırlık: Sultana İçin Direk Dansı Öğrendi!

Yeni projesi Sultana filmi için direk dansı öğrenen Seray Kaya, prova görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

Ünlü oyuncu Seray Kaya, yeni sinema projesi için yaptığı hazırlıklarla sık sık gündeme geliyor. Seray Kaya, başrolünde yer aldığı Sultana filmi için pole dansı (direk dansı) eğitimi aldı.

DİREK DANSI DERSLERİ

Yeni projesi için özenli bir şekilde hazırlanan Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler, kısa sürede gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, Sultana adlı gece kulübünde dansçılarından Tülay’a hayat verdiği film öncesi aldığı derslerden paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini de anlattı.



45. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirdiği görkemli galayla adından söz ettiren Sultana filminin yankıları sürerken, başrol oyuncularından Seray Kaya’nın film için verdiği emekler gün yüzüne çıktı. Filmde, Sultana adlı gece kulübünün dikkat çeken dansçılarından Tülay karakterine hayat veren ünlü oyuncu, rolünün hakkını verebilmek için aylar süren yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.

Rolü İçin Direk Dansı Eğitimi Aldı

Seray Kaya, karakterinin sahneleri için profesyonel direk dansı (pole dance) dersleri aldı. Bu zorlu sanat dalında ustalaşmak için disiplinli bir şekilde çalışan Kaya, hazırlık sürecine dair prova görüntülerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun direk üzerindeki esnekliği ve sergilediği zorlu figürler, izleyenler tarafından büyük takdir topladı.

"Yorgunluktan Yürüyemeyecek Hale Geldim"

Hazırlık sürecinin fiziksel olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu samimiyetle dile getiren güzel oyuncu, paylaşımlarında yaşadığı zorluklara da değindi. Direk dansının sadece estetik bir performans değil, aynı zamanda ciddi bir güç ve kondisyon gerektirdiğini belirten Kaya, bazı derslerin ardından yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini ifade etti. Oyuncunun bu özverili çalışması, karakterin filmdeki inandırıcılığına büyük katkı sağladı.

"Tülay" Karakteri Merakla Bekleniyor

Seray Kaya’nın hayat verdiği Tülay, "Sultana"nın karanlık ve rekabet dolu dünyasında ayakta kalmaya çalışan kilit isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Filmin sert atmosferi içinde sergilediği dans performanslarının hikayeye nasıl bir derinlik katacağı, festival izleyicileri ve sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada kısa sürede viral olan prova videoları, filmin dijital dünyadaki etkileşimini de zirveye taşıdı.