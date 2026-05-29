Semiha Yankı’dan Tartışma Yaratan Bayram Çıkışı

Bir zamanların popüler pop müziği sanatçısı Semiha Yankı Kurban Bayramı’nda öyle bir mesaj verdi ki sosyal medya çalkalandı. Eurovision’da yarışarak ülkemizi temsil eden şarkıcı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“Bu Bayram Benim Bayramım Değil”

1975 yılında “Seninle Bir Dakika” adlı şarkıyla Türkiye’yi Eurovision’da temsil etmişti. Bayram mesajındaysa alışılmış kutlamaların dışına çıktı. “Bu bayram benim bayramım değil o yüzden kutlamıyorum” sözleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bazı takipçiler Yankı’nın düşüncesine saygı duysa da bir grup açıklamayı eleştiri bombardımanına tuttu. Paylaşım sonrası yorum sayısı hızla arttı. Sosyal medya platformlarında konu hakkında farklı görüşler öne çıkmaya devam ediyor.

Tartışma Büyüyor

Gündemi açıklamalarıyla sarsan Yankı’ya arka arkaya bir sürü yorum iletildi. Özellikle geleneksel bayram kutlamalarına önem veren kullanıcılar sanatçının sözlerine tepki gösterdi. Bazı yorumlarda “neden böyle düşündüğü” soruldu ve bazı takipçiler ise ünlü ismin ifadelerini kırıcı buldu.

Tepkilerin büyümesi üzerine Semiha Yankı sessiz kalmayarak yeni bir paylaşımla düşüncesinin arkasında durduğunu açık şekilde ifade etti.

Sevmek Zorunda Değilim

Semiha Yankı ikinci paylaşımında oldukça net bir dil kullandı. Eleştirilere karşı geri adım atmadı ve “Bu bayramı sevmiyorum dedim ortalık karıştı. Size ne kardeşim ben sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim. Siz istediğinizi sevin bana ne” diyerek tavrını ortaya koydu.

İkinci açıklama gelince sosyal medyada tartışmayı daha da büyüdü. Kimileri sanatçının düşüncesini özgürce dile getirmesini savundu ama başka bir kesim ise üslubunu sert buldu. Kısa süre içinde Semiha Yankı’nın adı sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

Sosyal Medyada Yorumları İkiye Böldü

Peş peşe açıklamalar hayranları ve takipçileri adeta ikiye böldü. “Herkesin bayrama bakışı farklı olabilir” diyen de vardı açıklamaları gereksiz bulan da. Tartışmalar devam ederken Semiha Yankı ise sessizliğe gömülerek daha fazla açıklama yapma gereği duymadı. Bakalım bu konu uzun süre konuşulmaya devam edecek mi?