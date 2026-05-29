Neslihan Atagül’den Kahkaha Attıran Kare

Neslihan Atagül bu kez gösterişli bir setten ya da kırmızı halıdan değil evinin içinden paylaştığı eğlenceli bir kareyle gündeme geldi. Bayram telaşı sırasında yaşanan yoğunluk oyuncunun sosyal medya hesabında samimi bir anıya dönüştü. Takipçileri ise hem güldü hem kendinden bir parça buldu.

“Ufacık Bir Köşe Yetti” Notu Gündem Oldu

Ünlü oyuncu evin bayram günü kalabalıkla dolup taştığını anlatan bir kare paylaştı. Atagül’ün “Ev iğne atsan yere düşmeyecek haldeyken bulduğum ufacık alanda uykuya dalan ben” sözleri kısa sürede yayılırken paylaşımın doğallığı dikkat çekti. O anı abartmadan günlük hayatın içinden bir kesit gibi sunması takipçilerin yorumlarını da peş peşe getirdi.

Aziz ile Değişen Hayat Rutini

Kadir Doğulu ile evliliğini sürdüren Neslihan Atagül oğulları Aziz’in doğumuyla birlikte bambaşka bir döneme adım attı. Çift özellikle sosyal medyada aile hayatına dair seçici paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Atagül zaman zaman hem anneliğin tatlı yorgunluğunu hem ev içindeki küçük kaosları esprili bir dille aktarıyor.

“Seni Hep Güldüreceğim” Sözünü Hatırlattı

Oyuncunun son dönemde en çok konuşulan paylaşımlarından biri de oğluna yazdığı duygusal mesaj olmuştu. “Seni hep güldüreceğim” ifadesi takipçileri tarafından uzun süre konuşuldu. Bu söz Atagül’ün annelik yaklaşımını da ortaya koydu. Hem koruyan hem hayatı hafifletmeye çalışan bir tavır sergileyen oyuncu bu yönüyle büyük ilgi topladı.

Ekranlara Dönüş Sinyali

Bir süredir setlerden uzak kalan Neslihan Atagül hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama da yaptı. Yeni projeleri değerlendirdiğini söyleyen oyuncu “Setleri özledim” diyerek dönüşe yeşil ışık yaktı. Bu açıklama onu yeniden ekranlarda görmek isteyen izleyicileri şimdiden hareketlendirdi.

Sosyal Medyada Samimiyet Öne Çıktı

Atagül’ün paylaşımları son dönemde gösterişli içeriklerden çok günlük hayatın içinden karelere yönelmesiyle dikkat çekiyor. Bayram gününde yaşadığı küçük ev kaosunu esprili bir dille anlatması da bu yaklaşımın devamı olarak yorumlandı. Takipçileri ise onun bu doğal halini “en gerçek, en bizden” sözleriyle değerlendirdi.