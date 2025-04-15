Selin Şekerci'den Korkutan Açıklama: “Covid’e El Öptüren Virüs!”

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 gündür şiddetli bir grip virüsüyle mücadele ettiğini belirtti. “Covid'e el öptüren berbat bir salgın” diyerek yaşadığı süreci gözler önüne seren oyuncu, hastalığın etkilerini tüm samimiyetiyle anlattı.

Şekerci'den Çarpıcı Açıklama: “Allah Kimsenin Başına Vermesin”

“Melekler Korusun” ve “Kaçak Gelinler” dizileriyle hafızalara kazınan Selin Şekerci, grip virüsünün hayatını adeta altüst ettiğini söyledi. Yüksek ateş, mide bulantısı ve yoğun vücut ağrılarıyla geçen günlerin ardından, nihayet toparlanmaya başladığını belirtti. Ancak hastalık süreci, oyuncunun hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını derinden etkiledi.

Bağışıklığını Stres Zayıflatmış

Yaşadığı stresin bağışıklık sistemini büyük ölçüde zayıflattığını ifade eden Şekerci, bu nedenle hastalığı daha ağır geçirdiğini söyledi. Ayrıca çocukluğundan beri yaşadığı stres kaynaklı gül hastalığı (roza) belirtilerinin de yeniden alevlendiğini belirtti.

Paylaşımıyla Sağlığın Önemini Hatırlattı

“Bağırsaklar pert, sürprizli, doludizgin bir virüs” diyerek virüsün etkilerini anlatan oyuncu, bu süreçte sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden fark ettiğini dile getirdi. Takipçilerine “sağlık çok önemli” diyerek çağrıda bulunan Şekerci, süreci hafif atlatanların bile dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Şekerci’nin samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce takipçisi geçmiş olsun dileklerinde bulundu.