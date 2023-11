Dünyaya açılmayı hedefleyen genç sanatçı, yoğun konser takvimine Amerika turnesini de ekleyerek hedefi için güzel bir adım attı.





Los Angeles'da The Moroccon Lounge mekanında, Austin’de Mohawk, Houston’da The Heights Theatre mekanlarında sahne alan Selin, New York şehrinde ise Drom ve Sofar Sounds'da performans sergiledi.





Her gittiği mekanı dolduran Selin, sahnelerine eşlik eden yerli ve yabancı müzik severlerden ve gördüğü ilgiden oldukça memnun bir şekilde Amerika turnesini noktaladı.