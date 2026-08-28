Selen Görgüzel Yalıkavak Plajlarını Salladı! Sıcak Havanın Tadını Çıkardı

Selen Görgüzel Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Gün boyu güneşlenen ünlü oyuncu sıcaktan bunalınca kendisini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Selen Görgüzel Yalıkavak Plajlarını Salladı! Sıcak Havanın Tadını Çıkardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 09:48

Ekranların ve sahne dünyasının iddialı isimlerinden ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Yılın yorgunluğunu atmak için Muğla'nın gözde tatil beldelerinden Yalıkavak'ı tercih eden ünlü sanatçı, gün boyunca denizin Ege güneşinin ve Ege'nin serin sularının keyfini çıkardı.

Sıcaktan Bunalınca Soluğu Ege Sularında Aldı

Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere takılan Selen Görgüzel düzgün fiziği ve iddialı plaj stiliyle bakışları üzerinde topladı. İlk olarak şezlonguna geçip uzun süre güneşlenmeyi tercih eden ünlü oyuncu ilerleyen saatlerde havanın iyice ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalarak soluğu denizde aldı.

Ege’nin serin sularında bir süre yüzüp serinleyen Görgüzel deniz keyfinin ardından tuzlu sudan arınarak yeniden şezlonguna döndü. Gün boyunca bronzlaşmaya ve dinlenmeye devam eden ünlü ismin neşeli ve huzurlu hali gözlerden kaçmadı.

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