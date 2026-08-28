İlayda Akdoğan ve Ege Gür Bodrum'da Aşka Geldi! Denizin Ortasında Romantik Anlar

İlayda Akdoğan ve iş insanı sevgilisi Ege Gür Bodrum Bitez'de görüntülendi. Denizin ortasında aşka gelen ünlü çiftin romantik anları gündem oldu.

İlayda Akdoğan ve Ege Gür Bodrum'da Aşka Geldi! Denizin Ortasında Romantik Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 09:41

Televizyon dünyasının yetenekli oyuncularından ve sosyal medyanın sevilen isimlerinden İlayda Akdoğan, iş insanı sevgilisi Ege Gür ile birlikte yaz sezonunun tadını Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Arkadaş gruplarıyla birlikte Bodrum Bitez'de bulunan lüks bir plajı tercih eden ünlü çift gün boyunca denizin, güneşin ve sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. İkilinin denizin ortasında yaşadığı romantik anlar ise magazin objektiflerine saniye saniye yansıdı.

Ala Tokel Yalnız Bıraktı Çift Baş Başa Kaldı

Bodrum Bitez'deki plajda yakın dostları, ünlü sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile bir araya gelen Akdoğan ve Gür çifti uzun süre birlikte yüzerek neşeli dakikalar geçirdi. Bir süre sonra Ala Tokel'in sudan çıkarak şezlonguna dönmesiyle baş başa kalan İlayda Akdoğan ve Ege Gür, denizin ortasındaki dubalara doğru yüzdü.

Ege'nin serin sularında baş başa kalan romantik çift bir ara aşka geldi. Denizin ortasında birbirlerine sarılarak sık sık öpen ve mutluluklarını gözler önüne seren ikilinin neşeli ve huzurlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Şezlongda Güneşlenme Keyfi

Denizde romantik anlar yaşayıp uzun süre serinledikten sonra kıyıya çıkan İlayda Akdoğan ve Ege Gür tuzlu sudan arınmak için duş alanına geçti. Birlikte duş aldıktan sonra oldukça keyifli oldukları gözlenen ünlü çift, günün geri kalanını dinlenmek ve güneşlenmek üzere şezlonglarına geçerek tamamladı. Çiftin Bodrum tatilinden yansıyan bu aşk dolu kareleri sosyal medyada da kısa sürede geniş yer buldu.

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