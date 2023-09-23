Sebze ve meyvelerin tazeliğini bu yöntemle haftalarca gibi koruyabilirsiniz

Gıda maddelerinin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı günümüzde kimse onlarca para verdiği sebze ve meyveleri çöpe atmak istemez. Ancak her ne kadar buzdolabında saklansa da bir süre sonra sebze ve meyveler mutlaka çürüyor. Bu sebeple hem çürümüş sebze meyve kokusu eve yayılırken hem de büyük bir israf doğuyor. Ancak artık haftalar boyunca sebze ve meyvelerin tazeliğini ilk günkü gibi korumak mümkün.

Sebze ve Meyvelerin Tazeliğini Koruma Yöntemleri

Sebze ve meyvelerin tazeliğini korumak günümüz ekonomisinde daha fazla önem arz etmeye başladı. Gıda giderlerinin aşırı yükseldiği günümüzde kimse hiç bir gıda maddesini israf etmek istemiyor. Dolayısıyla herkes sebze ve meyvelerin nasıl daha uzun süre saklanacağına dair yöntemler arıyor. İşte sebze ve meyvelerin haftalarca tazeliğini koruyacağı o yöntemler.

Domatesleri Buzdolabında Saklamayın

Domatesler diğer meyve ve sebzeler gibi buzdolabında saklanmaz. Buzdolapları ortalama 4 derecede besinlerin bozulmasını önler. Ancak domatesler oda sıkcaklığında daha uzun süre tazeliğini korur. Poşetinden çıkarılan domatesleri açık vaziyette oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Domatesleri sap kısmını üste bakacak şekilde dizerseniz çürümenin önüne geçmiş olacaksınız.

Yeşillikler Kuru Saklanmalı

Yeşil yapraklı bitkiler genellikle raflarda daha canlı durmaları için satılırken ıslatılır. Ancak ıslak yeşillikler çok daha çabuk bozulacaktır. Bu sebeple marul, roka, ıspanak, maydanoz gibi yeşil yapraklı bitkileri poşetinden çıkarıp güzelce kurulayın. Ardından kuru kağıt havluyla sararak buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında saklayın. Bu saklama yöntemiyle birlikte yeşil yapraklı bitkilerin tazeliğini uzun süre koruyabileceksiniz.

Muz ve Elma Güneş Işığından Uzak Durmalı

Bir mutfak görselinde büyük kaselere dizilmiş muz ve elmaların şıklığı mutlaka kullanılır. Muz ve elmalerın mutfak görselinde kullanılmasının tek nedeni güzel görüntüsü değil bu şekilde saklanmasının daha sağlıklı olması. İhtiyacınızdan fazla muz ve elma aldıysanız bunları buzdolabına koymanızda bir sakınca yok ancak tüketebileceğiniz kadarını tezgahınız üzerinde şık bir kasede saklayabilirsiniz. Burada önemli olan husus meyvelerin doğrudan güneş ışığı almaması.

Sirke Banyosu Sayesinde Meyveler Taptaze

En çabuk bozulan meyvelerin başında orman meyvesi olarak da adlandırılan çilek ve böğürtlen gibi meyveler gelir. Çocukların en sevdiği meyveler olan çilek, böğürtlen ahududu gibi bu meyveler, alındığı gün tüketilmediği takdirde çabucak bozulur. Bunun sebebi bu meyvelerin üzerinde barınan mikroorganizmalar. Söz konusu mikroorganizmalar çok hızlı çoğalarak meyvelerin küflenmesine ve çürümesine yol açar.

Meyve ve sebzeler besin maddeleri olduğu için mikroorganizmaları uzaklaştırmak için kimyasal maddeler kullanmak sağlığa çok zararlı. Bu nedenle sebze ve meyveleri dezenfekte etmenin en sağlıklı yolu sirkeli suyla yıkamaktır. Sirkeli suyla yıkanan çilek ve böğürtlen gibi meyveler daha uzun süre çürümeden saklanabilir.