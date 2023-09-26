Safir 5. bölüm fragmanı: Bu yüzüğe baktıkça beni hatırla

Safir dizi, 4. son bölümle ATV'de yayınlandı. Dizinin en son bölümünü izleyen izleyiciler, ne olacağını merak ederek Safir'in 5. bölüm fragmanını izlemek istiyorlar. ATV'de Safir'in yeni bölüm fragmanını ve son bölümün özeti şöyle:

Safir 5.Bölüm Özeti

Kapadokya'dan Amerika'ya ve Yeniden Evine

Kapadokya'nın tanınmış ailesi Gülsoylar'ın büyük oğlu Ateş, Amerika'dan dönüş yaparak ailesiyle kucaklaşıyor. Trafik kazasında babasını kaybeden Ateş, dedesi Ömer'in baskısından kaçarak uzaklaşmıştı. Ancak annesi Gülfem'in arzusu üzerine, kardeşleri Yaman ve Okan ile aile şirketini devralmak için geri döndü. Artık Ateş, Yaman ve Okan için birlik zamanı.

Yaman'ın Gizli Aşkı ve Bir Yüzük Hikayesi

Ateş'in dönüşü, Yaman'ı harekete geçiriyor ve sevgilisi Feraye'ye evlenme teklifi yapmaya karar veriyor. Babası Muhsin'in uzun yıllar Gülsoylarla çalıştığı Feraye, genç ve umut dolu bir üniversite öğrencisidir. İkili, çocukluklarından beri birbirlerine duydukları aşkı gizli tutmuşlardı. Ancak Yaman'ın, annesi Gülfem'den aldığı Safir yüzükle Feraye'ye yaptığı evlenme teklifi, ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyor. Ancak beklenmedik bir trajedi, tüm dengeleri alt üst ediyor.

Bir Doğum Günü ve Değişen Hayatlar

Feraye'nin doğum gününde, Yaman'ın kardeşi Okan ile yaşadığı korkunç olay, herkesin hayatını tepetaklak ediyor. Feraye ve Yaman'ın karşısına aşk, tutku ve intikam dolu zorluklar çıkıyor.

Ateş'in Kararları

Bu kaos ortasında Ateş, ailesini ve sevdiklerini koruma adına aldığı kararlarla yeni düşmanlar ediniyor ve kardeşlerini zor durumda bırakıyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını ve detaylarını ATV'nin resmi sitesinde bulabilirsiniz.