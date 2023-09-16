RESMİ GAZETE'den Gece Onayı! Asgari Ücrete Rekor ZAM! Yüzde 60'a Ek 1000 TL Hizmet Zammı

29 Haziran'da asgari ücret zammı açıklanmış 8506 TL'den 11402'ye çıkartılmıştı. Akabinde Emekli ve memur zam görüşmeleri neticelendirilmişti. Temmuz ayında memura enflasyona ek seyyanen artış yapılmış, emekli ise yüzde 25 zamda kalakalmıştı. O günden sonra gözler seyyanen zam olacak mı sorusunun yanıtına çevrilmişti. Zammın etkileri devam ederken, son dakika açıklanan yüzde 60 zam oranı, cepleri doldurdu. Belediyeler, özel kurum ve devlet kuruluşları gün be gün yeni zam oranlarını açıklama devam ediyor. Özellikle de sendikalar ile yapılan görüşmeler, kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Belediyeler de asgari ücret ara zammı sonrasında, çalışanını enflasyon karşısında ezdirmeyecek oranlarda zam oluşturmaya devam ediyor. Bu zamlar, bağlı bulunulan sendikalar ile uzlaşma kapsamında süre gelirken, kimi zaman cepleri dolduran, kimi zaman da asgari ücret oranında kalan zam oranları mevcut. Son dakika açıklaması yapılan yüzde 60 zam oranı belediye çalışanlarını mutlu etti.

İmzası atılan toplu iş görüşmeleri, sosyal medyada yankılanmaya devam ediyor. Yeni zam haberi sonrasında artı bir de haklarda yapılan artış belediye çalışanlarının cebini boş bırakmadı. Yozgat Yerköy Belediyesi çalışanına yüzde 60 zam onayladı. Yerköy Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında yapılan anlaşma da yüzde 60 zamma ek hizmet yardımı adı altında 1000 TL ödeme yapılmasına karar verildi.

Varılan anlaşma ile alakalı olarak yapılan açıklama da “ Yerköy Belediye Başkanımız bir ilke daha imza atarak, pandemi döneminde kimse dışarı çıkamazken maske toplayan, araç arkasında soğuk sıcak demeden gece gündüz çalışan, saha çalışanlarına duyarsız kalmayacağını belirtmiş ve saha çalışanlarına her ay maaşla birlikte ödenmek üzere net bin TL temizlik ve koku yardımı adı altında bir zam yapmıştır. Kıymetli belediye başkanımız, ‘biz bir aileyiz, çalışanlarımız da bu ailenin bir ferdi, çalışanlarımızı hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz’ diyerek, belediyenin imkânları doğrultusunda gereken neyse günümüz şartlarına göre ek protokol yapacağının sözünü vermiştir” denildi.