RESMİ GAZETE ONAYLI TCKN Sonu 0,2,4,6,8 Olanlara 2 Gün İçinde 5097 TL Yatacak!

Hükümet tarafından maaş olarak ödenen bir çok destek ödemesi mevcut. Bu dar gelirlileri yakından ilgilendiren ödemeler çeşitli kalemlerde ve ihtiyaca göre şekilleniyor. Kadınlara, çocuklara, işsize ve engelliye sağlanan destekler temel ödemeler olarak biliniyor. Evde bakım ödemesi başlığı altında devlet, engelli bireye bakan dare gelirli engelli yakınına her ay düzenli ödeme yapıyor. 2022 senesinde 33337 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 Ocak zammı sonrasında 4337 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz ayı ara zammı sonrasında ise evde bakım aylığı almaya hak sahibi bireyin hesabına zamlı olarak 5097 TL ödeme hesaplanmıştı. T.C kimlik sonuna göre her ayın 15'i 31'i arasında ödenen destekler ile alakalı, Eylül ayı destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak sorusu sorulmaya başlandı. İşte Eylül ayı evde bakım maaşı ile alakalı gelişmeler.

Evde bakım maaşı hangi tarihlerde ödeniyor

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak ödemesi yapılan destekler arasında yer almaktadır. 2023 senesi itibariyle Evde bakım maaşları Aile Sosyal Hizmetler İl müdürlükleri aracılığı ile her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Evde bakım maaşı almaya hak sahibi olan birey ise PTT şubelerine giderek ya da PTT kartları ile PTT ATM'lerinden ödemelerini çekebiliyor. Evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara aktarılıp aktarılmadığı e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama

TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile birlikte sisteme giriş yapmanız akabinde Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama sayfasını tıklayarak adınıza ödeme yapıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. Evde bakım maaşı başvuruları ile alakalı olarak hükümet tarafından belirlenmiş Bazı kurallar bulunmaktadır. Bakıma muhtaç olan bireyin aylık gelirinin Asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir. Öte yandan hanede bakımını üstlenen en az bir kişinin bulunması gerekmektedir. Bakıma muhtaç olan kişinin yüzde 40 ya da daha fazla engelli raporu olması gerekmektedir. Evde bakım maaşından faydalanmak isteyen vatandaşın İkamet ettikleri Kaymakamlık binalarına başvurmaları sonrasında başvuru süreci başlamış bulunmaktadır Bakanlık tarafından görevlendirilen sağlık kurulu başvuru yapılan haneye gelerek gerekli incelemeleri yapması sonrasında Onay verebilmektedir