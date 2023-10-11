Rektörün lüks makam aracı isteğini karşılayabilen firma olmadı

Sinop Üniversitesi Rektörü Şakir Taşdemir'in lüks makam aracı için açtığı ihale, beklenen ilgiyi görmeyerek geçerli teklif alınamadan iptal edildi. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarla ilgili yaşadığı zorluklarla birlikte bu ihale, büyük tepkilere yol açtı.

Rektör Taşdemir, 7 Ağustos'ta atanmasının 52. gününde lüks bir makam aracı ihalesiyle gündemde yer buldu. Sinop Üniversitesi, 27 Eylül'de "Rektörlük Makamında makam aracı olarak kullanılmak üzere binek otomobil" ihalesini gerçekleştirdi. Teknik şartnamede, "2023 model ve sıfır kilometre" bir araç talep edildi. Ayrıca bu aracın D veya E segmentinde olması, en az 250 PS güç üretebilmesi, yedi ileri otomatik vites, dört dijital klima, dijital ekran ve deri/kumaş iç döşeme gibi lüks donanımlara sahip olması istendi.

Üniversitede barınma, gıda erişimi gibi temel sorunlarla mücadele eden öğrencilerin yanı sıra, bu ihalede aranan lüks donanımlı makam aracı, geniş tepkilere neden oldu. Ancak üniversite yönetimi, bu tepkilere rağmen ihaleyi 27 Eylül'de gerçekleştirdi. Fakat ihale, beklenen ilgiyi görmeyerek geçerli teklif alınamadan iptal edildi.

Sinop Üniversitesi'nde yaşanan bu gelişme, eğitim kurumlarının önceliklerini ve yönetim anlayışını sorgulatan bir konu olarak karşımıza çıktı. Öğrenci ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine dikkat çeken bu olay, üniversite yönetimlerinin karar alma süreçlerinin de sorgulanmasına neden oldu.

Sinop Üniversitesi'nin rektörlük makam aracı için düzenlediği ihale, beklenen ilgiyi görmeyerek teklif alınamadan iptal edildi.

Geçerli Teklif Gelmedi, İhale İptal!

Sinop Üniversitesi yönetimi, 27 Eylül sabahı saat 10.00 olarak ihale için son teklif verme saati belirledi. Ancak, tüm tepkilere rağmen ısrarla gerçekleştirilmek istenen ihaleye geçerli teklif veren bir istekli çıkmadı. İhale, Kamu İhale Kanunu gereğince "İhaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması" gerekçesiyle iptal edildi.

Bu gelişme, üniversitenin lüks makam aracı talebine karşı toplumdan ve sektörden gelen tepkilerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Üniversite yönetiminin bu tür kararları alırken toplumsal hassasiyetlere daha duyarlı olması, gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına önem taşıyor. Sinop Üniversitesi'nin yaşadığı bu olay, kamuoyunun tepkisini çeken kararlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.