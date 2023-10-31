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Recep İvedik 8 Geliyor: Sibel Sahneye Dönüyor!

Şahan Gökbakar'ın efsaneleşen Recep İvedik serisinin yeni filmi, 2024'te vizyona girecek. Bu filmde, karakterin evlilik sürecine tanık olacağız ve Sibel'in geri dönüşüyle ilgili sürprizler bizi bekliyor.

Recep İvedik 8 Geliyor: Sibel Sahneye Dönüyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 10:56

Şahan Gökbakar'ın efsaneleşen Recep İvedik serisinin 8. filmi hayranlarını heyecanlandırıyor. 7 filmlik bu dev seriye bir yenisini daha ekleyerek devam ettiren Gökbakar, yeni filmle birlikte seyirciyi bir kez daha güldürecek. Ayrıca, bu film dijital platformlarda değil, direkt sinemalarda karşımıza çıkacak.

Önceki Filmler ve Disney Plus Macerası

Recep İvedik'in 7. filmi Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Ancak Disney, Türk projelerine olan ilgisini kesme kararı aldı ve Recep İvedik serisinin 7. filmi de bu durumdan nasibini aldı. İlginç bir şekilde, bu serinin Disney platformunda büyük bir yükselişe sebep olduğu gözlemlendi. Ancak yerli içerikleri platformdan kaldırma kararı, bu yükselişi durdurdu. Şahan Gökbakar ise bu olaylarla boğuşmak yerine, 8. film üzerine odaklanmayı tercih etti.

8. Filmde Ne Bekliyoruz?

2024'te vizyona girecek olan Recep İvedik 8'de ana karakterimizin evlenme sürecini izleyeceğiz. Peki Recep İvedik kiminle evlenecek? Bu sorunun cevabı ya 7. serideki avukat karakteri ya da fanların çok sevdiği Sibel olacak. Şahan Gökbakar, serinin ilk üç filmindeki popülerliğin diğer filmlere göre daha yüksek olduğunu fark ederek, 8. filmde bu ilk filmlerdeki oyuncuları tekrar seyirciyle buluşturma kararı aldı.

Çekimler ve Vizyon Tarihi

Recep İvedik 8'in çekimlerine 2024 yılında başlanacak ve aynı yılın sonlarına doğru sinema severlerle buluşacak. Şahan Gökbakar, eski Recep İvedik karakterini tekrar canlandırma kararı aldı.

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