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PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nereye ve nasıl yapılı? İşte 2023 PTT personel alımı tüm detaylar

İş arayanların her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük umut kapılarından biri de PTT. Her yıl personel alımı yapan PTT'nin personel alımı duyuruları merakla takip ediliyor. PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı Başvuru nereye yapılır? PTT personel alımı başvuru nasıl yapılı? gibi soruların yanıtı aranıyor.

PTT personel alımı ne zaman? Başvuru nereye ve nasıl yapılı? İşte 2023 PTT personel alımı tüm detaylar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 16:36

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), Türkiye'nin en köklü kurumlarından biridir ve 2013 yılında TBMM'de kabul edilen tasarı ile anonim şirket statüsünü kazanmıştır. Bu değişiklikten sonra kurumda çalışma isteği duyan birçok kişi, PTT'nin her yıl personel alımını dikkatle takip etmektedir. 2023 yılı için PTT'nin personel alımı yapacağına dair iddialar, kurumda çalışmayı hedefleyen birçok adayın gözünü PTT'nin resmi duyurularına çevirmesine sebep oldu.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşe başvuru süreci için adayların ilk yapması gereken, PTT'nin resmi internet sitesini sıkça ziyaret ederek güncel iş ilanlarına göz atmak olmalıdır. Açık pozisyonlar duyurulduğunda, adaylar aynı site üzerinden gerekli formu eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru aşamasının ardından, PTT'nin değerlendirme sürecine göre mülakat ve sınavlara davet edilebilirler.

PTT Personel Alım Şartları Neler?

PTT'nin personel alım sürecinde dikkate aldığı en önemli kriter, KPSS puanıdır. Bu nedenle adayların lise, ön lisans ya da lisans mezunu olması ve belirlenen KPSS puan türlerinden (KPSS P94 ve KPSS P3) en az 70 puan alması şarttır. Adaylar, bu puanları elde ettiklerinde PTT'nin ilan ettiği pozisyonlara başvuru yapabilirler.

PTT Personel Alımı Ne Zaman?

PTT, personel alım sürecine dair henüz resmi bir açıklamada bulunmamıştır. Ancak yakın zamanda resmi internet sitesi üzerinden gerekli duyuruların yapılması beklenmektedir. Adayların, bu kritik süreçte PTT'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, PTT'de kariyer yapmayı hedefleyen adayların, kurumun duyurularını dikkatlice takip etmeleri ve belirlenen şartları sağlamaları gerekiyor. Potansiyel iş fırsatlarını kaçırmamak için resmi duyurulara göz kulak olunması önerilmektedir.

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