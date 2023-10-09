Profiterol nasıl yapılır? MasterChef Profiterol Tarifi ve Malzemeleri

Türkiye'nin en popüler yemek yarışma programı MasterChef'te bu hafta da heyecan dorukta! Yarışmacılar, haftanın ilk oyunu olan ve herkesin gözü üzerinde olan mavi takım kaptanlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. 113. bölümde yarışmacıların en iyi profiterolü yapma mücadelesi izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

MasterChef izleyicileri, programda gördükleri lezzetli tarifleri evlerinde denemeye bayılıyor. Bu haftanın en çok konuşulan tatlısı olan profiterol, MasterChef sayesinde birçok evde yeniden yapılmaya başlandı. Tatlı severler, bu özel lezzeti evlerinde deneyimlemek için tarifi araştırıyor.

MasterChef'in efsane profiterol tarifini merak edenler için işte detaylar:

Profiterol, kreması ve çikolata sosuyla birlikte birçok kişinin vazgeçilmez tatlılarından biridir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz profiterol tarifi ve malzemeleri:

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Kreması için:

500 ml süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

Çikolata sosu için:

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

MasterChef Profiterol Tarifi

Öncelikle hamuru hazırlamak için suyu ve tereyağını bir tencerede kaynatın. Unu ekleyip sürekli karıştırarak pişirin. Hamur topaklanıp tencerenin dibine yapışmaya başladığında ocaktan alın ve biraz soğuması için bekleyin. Yumurtaları teker teker ekleyip her birini iyice yedirin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kreması için tüm malzemeleri bir tencereye alıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin. Hamurlar soğuduktan sonra içlerini hazırladığınız kremayla doldurun. Çikolata sosu için tüm malzemeleri bir tencerede eritip, profiterollerin üzerine dökün.

MasterChef hayranlarının bu tarifi deneyip, evlerinde MasterChef kalitesinde profiterol yapmalarını diliyoruz! Programın getirdiği bu lezzetlerle, evde yemek yapma kültürü daha da zenginleşiyor.