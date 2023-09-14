Perşembe Sabah 09.09'da Müjde Geldi! Maaşlara Yüzde 56 Zam yapıldı

Temmuz ayında asgari ücretli çalışan yüzde 34 zam ile 11.402 TL maaş almaya başlamıştı. Asgari ücret zammı çok sayıda ödemeye de dokunurken, tüm çalışan maaşları asgari ücret oranınca artı zam aldı. Belediyeler de yüzde 34 zamma artı olarak sendikalar ile görüşmeye devam ediyor.

Temmuz ayında diyor ki verilerinin açıklanması ile birlikte emekli ve memur zamları da kesinleşmiş emekliye %25 zam memura ise artı seyyanen zam verilmişti. Emekli%25 Zammından hoşnut olmazken ara zam ile alakalı çalışmalar başlayacağı öngörülüyor. 2023 yılı başından beri süre gelen kurum ve kuruluşların sendikalar ile anlaşmaların bağlı olarak zam oranları belirleniyor. Bütün kurum ve kuruluşlara öncülük etmesi beklenen ve işçiye ayağa kaldıran %54 zam oranı geçtiğimiz haftalarda verilmişti.

BELEDİYE ZAMMI AÇIKLANDI

Öyle ki asgari ücret zammına ek olarak verilen ek zamlı Maaşlar hesaplara aktarılmaya başlandı. Asgari ücretliye yapılan % 34'lük zam sonrasında 8.506 TL'den 11.402 TL'ye çıkartılmıştı. En düşük memur maaşı ile 5 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında 22.000 TL'ye ulaşmıştı. Emeklinin de cebine giren miktar %25+ olarak açıklanmıştı. Toplu iş sözleşmeleri 2023 yılının bitmesine 3 ay kala halen daha devam ediyor. Anlaşmaya varan belediyeler resmi sosyal medya hesaplarından yeni zam oranlarını açıklarken açıklaması yapılan bir zam da Toroslar Belediyesi tarafından belirtiliyor. Hizmet -İŞ sendikası ile birlikte Toroslar Belediyesi arasında yapılan görüşme sonrasında en düşük maaşı %52.6 zam yapıldığı belirtiliyor. Anlaşması Yapılan bu dan haberi sonrasında belediye çalışanının en düşük maaşının 15.500 TL olacağı da bildiriliyor.

Konu ile alakalı olarak Toroslar belediye başkanı Atıf Yılmaz yaptığı açıklamasında en düşük maaşın 8768 TL'den 15.500 TL'ye çıkartıldığını belirtildi. Öte yandan ocak ayından beri yapılan zam oranının %150 olduğunu açıklayan Belediye Başkanı sosyal haklara da %100'ün üzerinde zam yaptıklarını AÇIKLADI. Ramazan Bayramı ücretinin 1000 TL'ye Kurban Bayramı ücretinin de 2000 TL'ye yükseltildiğini açıklayan Yılmaz tediye bedelini de 12'den 18 yevmiyeye çıkarttıklarını belirtti.