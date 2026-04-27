Pelin Öztekin'den Şaşırtan İtiraf: "Babamdan Gizli Başladım"

“Esas istediğim meslek veterinerlikti”

Muvia TV’de yayınlanan “Vildan’la Tadında” programının bu haftaki konuğu, tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pelin Öztekin oldu. Babası merhum usta oyuncu Rasim Öztekin’in mirasını gururla taşıyan Öztekin, hem mutfaktaki hünerlerini sergiledi, hem de kariyer yolculuğuna dair samimi itiraflarını paylaştı.

Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda olmak istediğini dile getiren sanatçı “babamın vefatından sonra uzun süre ara verdim. Kendimi izlemeyi özledim. Bizim meslekte göz önünde olmayınca unutuluyorsun. Ama doğru zaman geldiğinde yeni projelerin kapısı mutlaka açılır” dedi.

“Komedi oyuncusu her şeyi oynar”



Oyunculukta çok yönlülüğünü babasından aldığını söyleyen Öztekin, “komedi oyuncusu her rolü oynar. Ben çok yönlü olmayı komedi oyunculuğuna borçluyum. Babam yıllarca komedi oynadı ama Kabadayı filmindeki rolüyle damga vurdu. Biz duygularını kolay belli eden insanlarız. Bu da mesleğimizde avantaj sağlıyor” sözleriyle duygularını paylaştı.

“Babamdan gizli mesleğe başladım”



Oyunculuk serüveninin gizli başladığını anlatan Pelin Öztekin “babamın arkadaşları bu işe girmememi istedi. Ama ben gizlice ajansa kaydoldum. İlk işim Hayat Bilgisi oldu. Babamdan sakladım. BKM Mutfak’a da yine ondan gizli girdim. Ama bana destek oldu ve Necati Abi ve Yılmaz Abi’ye ‘eti sizin, kemiği benim’ dedi” diyerek oyunculuk serüveninin başlangıç yıllarını anlattı.

“Sağlıklı olmak için zayıfladım”



Geçirdiği mide ameliyatı sürecine de değinen Öztekin programda,“ben manken olmak için kilo vermedim. Sadece sağlıklı olmak istedim. 27 yaşında her gün bir sürü ilaç alıyordum. Eğer böyle devam ederse 50’yi göremem dedim ve kararı öyle aldım” diye konuştu.

“Mutfak benim için terapi”



Pelin Öztekin, Vildan Mumcu ile sohbetle birlikte son dönemin viral tarifi tavuklu poğaça yaptı. “İnsanın huzur bulduğu bir hobisi olmalı. Benimki yemek yapmak ve balık tutmak. Çok iyi mangal yakarım. Yemek yaparken kafamdaki tüm tilkiler dinlenmeye çekiliyor” diyen Öztekin, mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

