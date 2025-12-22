Paris’te Aşk Başkadır! Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Tatil Dönüşü Yakayı Ele Verdi

Bir süredir gizli saklı aşk yaşayan ünlü oyuncular Berk Atan ve Gökçe Akyıldız, romantizmin başkenti Paris’te yaptıkları tatilin ardından İstanbul’a döndü. İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takılan taze aşıklar, basın mensuplarını görünce kısa süreli bir panik yaşadı.

Kaçış Planı İşe Yaramadı

Havalimanında gazetecileri fark eden ikili, yan yana görüntü vermemek için strateji değiştirerek ayrı yollardan yürümeyi denedi. Ancak uyanık muhabirlerin takibinden kurtulamayan Atan ve Akyıldız, kısa süre sonra yan yana gelmek zorunda kalarak "kaçış planı"ndan vazgeçtiler.

"Her Şeyi Oluruna Bıraktık"

Pes edip kameralara gülümseyen çiftten Gökçe Akyıldız, ilişkilerinin başlangıcına dair samimi bir itirafta bulundu:

"Biz planlamamıştık, öyle denk geldi. Akışta kaldık, her şeyi oluruna bıraktık. Tatilimiz de çok keyifli geçti."

Aileler Henüz Devrede Değil

İlişkinin ciddiyeti ve evlilik sinyalleri üzerine gelen "Aileler tanıştı mı?" sorusuna ise Berk Atan’dan net bir yanıt geldi. Başarılı oyuncu, süreci aceleye getirmediklerini belirterek; "Ailelerin tanışması için henüz erken" dedi.