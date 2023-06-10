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Özgür Ordulu Orka Orkestrası’ndan nostaljik çalışma

Sibel Alaş’ın 90’lı yıllara damga vuran şarkısı “Bende Hüküm Sür”, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın elinde yeniden doğdu. Orkestra, modern sound’u 90’lar esintileriyle birleştirerek 2023 yazına eğlenceli bir giriş yaptı.

Özgür Ordulu Orka Orkestrası’ndan nostaljik çalışma
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-06-2023 21:54


Özgür Ordulu Orka Orkestrası, 10’uncu single çalışması için Sibel Alaş’ın ilk kez 1996 yılında seslendirdiği “Bende Hüküm Sür” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Alaş’a ait hit şarkının düzenlemesine Çağlar Kocatepe imza attı. Mix-mastering’i Emre Kıral tarafından yapılan şarkı, Orka Music Company ve Özgür Ordulu yapımcılığında müzikseverlere sunuldu.

KLİBE EMRAH ÖZBİLEN İMZASI

Özgür Ordulu Orka Orkestrası, “Bende Hüküm Sür” single’ının kapak ve imaj fotoğrafları için Ali Kaleli’nin objektifine poz verdi. Çalışmanın kapak tasarımı Emrah Özdoğan tarafından yapıldı. Video klip de yine Emrah Özbilen yönetmenliğinde Studio Carbon’da çekildi. Orkestraya dört dansçının eşlik ettiği klipte koreografileri ünlü koreograf Kerem Güzel hazırladı. Kostüm tasarımı ve styling’ler Zeynep Bozkaya, makyaj ve saç tasarım ise Roya Sarvari tarafından yapıldı.

TEMMUZDA “ATEŞ BÖCEĞİ” GELİYOR

“Bende Hüküm Sür” ile 2023 yazına eğlenceli bir giriş yapan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, dinleyicilerini 11’inci single için fazla bekletmeyecek. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği” şarkısını yorumlayacak olan orkestra, single’ı temmuz ayında yayınlayacak.

 

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