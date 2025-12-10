Özgü Namal'dan Cesur İtiraf: "Çocuklarım İçin 8 Yıl Oyunculuğa Ara Verdim, Onları Deney Olarak Gözlemledim"

Oyuncu Özgü Namal, Zorlu PSM'deki konferansta annelik deneyimlerini anlattı. Namal, çocuk gelişimi için 8 yıl oyunculuğa ara verdiğini ve eşini kaybetmesinin ardından çocuklarıyla kenetlendiğini belirterek "Sevgi olmayan yerde hiçbir şey olmaz" dedi.

Özgü Namal'dan Cesur İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-12-2025 18:00

"Kıskanmak" dizisindeki Seniha karakteriyle adından söz ettiren ödüllü oyuncu Özgü Namal, bu kez oyuncu kimliğiyle değil, annelik kimliğiyle önemli bir etkinliğe katıldı. Zorlu PSM'de Oksijen gazetesi ve TBWA ortaklığında, gazeteci Elif Ergu'nun moderatörlüğünde düzenlenen konferansta, eğitimci Özgür Bolat ile birlikte konuşmacı olan Namal, yaptığı etkileyici konuşmayla bir kez daha takdir topladı.

"İlk 7 Yıl Hayati Önem Taşıyor"

Su ve Nefes adında iki çocuğu olan Özgü Namal, çocuk gelişiminin ilk yedi yılının hayati önem taşıdığını düşündüğü için oyunculuğa 8 yıl ara verdiğini hatırlattı ve bu süreci bir "deney" olarak kullandığını anlattı:

"Yedi sekiz yılımı annelik yapmak üzere tercih etmiş bir anneyim. Bu süreçte hiç çalışmadım. Özellikler kız çocuğu ve erkek çocuğunun gelişimini gözlemlemek istedim. Bir deney olarak… Nasıl biz insan evladı olarak bozuluyoruz. Nasıl değişiyoruz? Bir kız ve erkek çocuğu annesi olarak bununla ilgili çok ciddi deneyler ve araştırmalar yapma fırsatı edindim. Sevgi olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Asla ve asla…"

"Acı Ruhu Büyütüyor"

Eşini erken kaybetmenin acısıyla iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Namal, acının insan ruhunu büyüttüğüne dikkat çekti. Ünlü oyuncu, üzerinde titrediği evlatlarıyla o zorlu süreci daha da kenetlenerek atlattığını belirterek, annelik ve hayat deneyimleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Benzer Haberler
Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Kızı ve Arkadaşının Bavullarla Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı! Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Yeni Gelişme: Kızı ve Arkadaşının Bavullarla Kaçış Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Çağla Şıkel’den Şaşırtıcı İtiraf: İlkokul Aşkıyla 35 Yıl Sonra Karşılaştı! Çağla Şıkel’den Şaşırtıcı İtiraf: İlkokul Aşkıyla 35 Yıl Sonra Karşılaştı!
Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre'den Paylaştı: Adının Sırrını da Açıkladı! Ünlü Oyuncu Tuğba Melis Türk Umre'den Paylaştı: Adının Sırrını da Açıkladı!
Reynmen’den Aylardır Küs Olduğu Annesi Hakkında İlk Açıklama: Reynmen’den Aylardır Küs Olduğu Annesi Hakkında İlk Açıklama: "Annem Bu İşleri Seviyor"
Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı Evleniyor: Ünlü Oyuncu Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı Evleniyor: Ünlü Oyuncu "Evet" Dedi, Romantik Teklif Sosyal Medyada!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!
  • 04-12-2025 11:31

Kurtlar Vadisi’nin Efsane İsmi Necati Şaşmaz'ın Aylar Sonra Son Hali Ortaya Çıktı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"