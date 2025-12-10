Özgü Namal'dan Cesur İtiraf: "Çocuklarım İçin 8 Yıl Oyunculuğa Ara Verdim, Onları Deney Olarak Gözlemledim"

"Kıskanmak" dizisindeki Seniha karakteriyle adından söz ettiren ödüllü oyuncu Özgü Namal, bu kez oyuncu kimliğiyle değil, annelik kimliğiyle önemli bir etkinliğe katıldı. Zorlu PSM'de Oksijen gazetesi ve TBWA ortaklığında, gazeteci Elif Ergu'nun moderatörlüğünde düzenlenen konferansta, eğitimci Özgür Bolat ile birlikte konuşmacı olan Namal, yaptığı etkileyici konuşmayla bir kez daha takdir topladı.

"İlk 7 Yıl Hayati Önem Taşıyor"

Su ve Nefes adında iki çocuğu olan Özgü Namal, çocuk gelişiminin ilk yedi yılının hayati önem taşıdığını düşündüğü için oyunculuğa 8 yıl ara verdiğini hatırlattı ve bu süreci bir "deney" olarak kullandığını anlattı:

"Yedi sekiz yılımı annelik yapmak üzere tercih etmiş bir anneyim. Bu süreçte hiç çalışmadım. Özellikler kız çocuğu ve erkek çocuğunun gelişimini gözlemlemek istedim. Bir deney olarak… Nasıl biz insan evladı olarak bozuluyoruz. Nasıl değişiyoruz? Bir kız ve erkek çocuğu annesi olarak bununla ilgili çok ciddi deneyler ve araştırmalar yapma fırsatı edindim. Sevgi olmayan yerde hiçbir şey olmaz. Asla ve asla…"

"Acı Ruhu Büyütüyor"

Eşini erken kaybetmenin acısıyla iki çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Namal, acının insan ruhunu büyüttüğüne dikkat çekti. Ünlü oyuncu, üzerinde titrediği evlatlarıyla o zorlu süreci daha da kenetlenerek atlattığını belirterek, annelik ve hayat deneyimleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.