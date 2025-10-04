Oğuzhan Koç’tan Tanımayan Seyirciye Esprili Tepki: “Seni Zorla mı Getirdiler?”

Oğuzhan Koç’un Konserinde İlginç Anlar Yaşandı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport’ta sahne aldı. Sevilen şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin bir anında yaşanan beklenmedik diyalog sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

“Seni Zorla mı Getirdiler?”

Konser sırasında sahnenin ön sıralarında yer alan bir seyircinin kendisini tanımadığını fark eden Oğuzhan Koç, durumu esprili bir dille karşılayarak herkesi kahkahaya boğdu. Şarkıcı seyirciye dönerek,

“Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git, öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya! Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Bana göz kırp seni kurtaralım!” sözleriyle sahneye neşe kattı.

Seyircilerin gülüşmeleri üzerine Koç, mizah dozunu artırarak “Ceceli’yi tanıyorsun değil mi? Beni niye tanımıyorsun? Ben 20 yıldır falan ünlüyüm.” diyerek izleyenleri kahkahaya boğdu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı. Hayranları, Oğuzhan Koç’un samimi ve esprili tavrını öven yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar, “Tam bir sahne şovmeni” ve “Hem güldürdü hem söyledi, farkını konuşturdu” yorumlarında bulundu.

Ünlü şarkıcı, mütevazı tarzı ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerine bir kez daha keyifli bir gece yaşattı. Bu eğlenceli an, festivalin en çok konuşulan detaylarından biri olarak hafızalara kazındı.