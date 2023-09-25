Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri öncesi duyurduğu vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması, üniversite öğrencilerinin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?

Kimler Faydalanabilecek?

Öğrencilere yönelik getirilen bu uygulamada, açıköğretim ve önlisans öğrencileri de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alımında faydalanabilecek. Ancak bu uygulamanın sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan cihazları kapsayacağı belirtiliyor. Bu, yerli üretimi teşvik etme amacı taşıyan bir adım.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da bu sürece destek verdiği belirtildi. Uraloğlu'na göre, vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasının detayları yakın zamanda tamamlanacak ve yıl sonundan önce uygulama başlatılacak.

Ekstra İmkan: Ücretsiz Internet

Vergisiz cihaz uygulamasının yanı sıra, üniversite öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet sağlanması da planlanıyor. Bu konuda farklı bakanlıkların iş birliği içinde çalıştığı, operatörlerden tekliflerin alındığı ve bu konuda da yakında bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Hangi Modeller Kapsamda Olacak?

Vergisiz telefonda, Türkiye'de üretim şartının aranmasından dolayı; A serisindeki telefonlar, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder ve Casper modellerinin kapsamda olması bekleniyor. Bu uygulama ile Türkiye'de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50'ye varan bir düşüş olacağı öngörülüyor.

Son olarak, vergisiz telefon ve bilgisayar alımında uygulanacak üst sınır ve diğer detayların resmi açıklamalarla duyurulmasını beklemekte fayda var.