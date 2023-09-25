Advert

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vaadinde bulundu. Özellikle öğrenciler, bu vaadin detaylarını merakla bekliyorlar. Öğrencilere Vergisiz telefon ne zaman, şartları belli oldu mu neler?

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-09-2023 17:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Genel Seçimleri öncesi duyurduğu vergisiz telefon ve bilgisayar uygulaması, üniversite öğrencilerinin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Vergisiz telefon ne zaman, şartları neler?

Kimler Faydalanabilecek?

Öğrencilere yönelik getirilen bu uygulamada, açıköğretim ve önlisans öğrencileri de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencileri vergisiz telefon ve bilgisayar alımında faydalanabilecek. Ancak bu uygulamanın sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan cihazları kapsayacağı belirtiliyor. Bu, yerli üretimi teşvik etme amacı taşıyan bir adım.

Uygulama Ne Zaman Başlayacak?

Çalışmaların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da bu sürece destek verdiği belirtildi. Uraloğlu'na göre, vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasının detayları yakın zamanda tamamlanacak ve yıl sonundan önce uygulama başlatılacak.

Ekstra İmkan: Ücretsiz Internet

Vergisiz cihaz uygulamasının yanı sıra, üniversite öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet sağlanması da planlanıyor. Bu konuda farklı bakanlıkların iş birliği içinde çalıştığı, operatörlerden tekliflerin alındığı ve bu konuda da yakında bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Hangi Modeller Kapsamda Olacak?

Vergisiz telefonda, Türkiye'de üretim şartının aranmasından dolayı; A serisindeki telefonlar, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder ve Casper modellerinin kapsamda olması bekleniyor. Bu uygulama ile Türkiye'de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50'ye varan bir düşüş olacağı öngörülüyor.

Son olarak, vergisiz telefon ve bilgisayar alımında uygulanacak üst sınır ve diğer detayların resmi açıklamalarla duyurulmasını beklemekte fayda var.

Benzer Haberler
Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi Beşiktaş Stadı'nın adı resmen değişti! İşte yeni ismi
Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı Her derde deva tarçın! Bilmediğiniz birçok faydası ortaya çıktı
Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 Hatayspor Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1
Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı Sabah 08.09'da Emekli IBAN'a Baksın! 21.500 TL Ek Ödemeler Başladı
Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim Evleneceksen Gel Özlem, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de! İzleyenleri şaşırtan değişim
Türkiye'nin en çok tercih edilen 15 SUV modeli Türkiye'nin en çok tercih edilen 15 SUV modeli
ÇOK OKUNANLAR
Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor
  • 23-09-2023 23:51

Günlük burç yorumları 24 Eylül 2023: O burçlar için tehlike çanları çalıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası