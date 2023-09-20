Öğrenciler Dİkkat! 600 TL Geri İade Ediliyor Hemen Giren Kazanıyor

Öğrencilere yönelik destekler devam ediyor. Gerek devlet gerek belediyeler gerekse de bankalar bir çok destek kampanyasında bulunuyor Üniversiteler açılmak üzere. Üniversite öğrencileri ekonominin zorlaştığı bu dönemde alışveriş konusunda hassas bir dönemden geçiyor. Üniversite öğrencileri için pek çok sayıda harcama kalemi mevcut iken bu durum gerek öğrencinin gerekse de verisinin bütçelerini sarsıyor. Şu sıralar Üniversite öğrencileri kendilerine sunulan destek ve indirim fırsatlarını araştırıyor. Bankalar bu kapsamda eğitim öğretim yılının başladığı Şu dönemde birçok kampanya düzenliyor.

AKBANK ÜNİVERSİTELİ KAMPANYASI

Akbank'ta gençlere yönelik yeni bir kampanya açıklaması yaptı. Akbank; üniversiteli Akbanklı kampanyasına dahil olan öğrencilere kredi kartı ile yapacakları her alışverişe %10 indirim kazanabilme imkanı sunuyor. Bu kampanya dahilinde her ay 150 TL'ye kadar indirim fırsatI sunulurken toplamda 600 TL destek sağlanıyor. Akbank tarafından açıklanan kampanya kapsamında istenen ilk şart Akbank müşterisi olmak ve Akbank üniversiteli kampanyasına dahil olmak gerekiyor.

Bunun için ise Akbank mobil uygulamasına girip üniversiteli akbank'lıya katıl butonunu seçerek başvuru formunu doldurulması akabinde programa hemen dahil olunabiliyor. Banka öğrenci ise Axess öğrenci kredi kartı sahibi olmak için Akbank mobil uygulamasından veya Akbank İnternet şubesinden başvuru yapması yetiyor. Akbank'ın sadece üniversite öğrencilerine düzenlediği bu kampanyadan 18-26 yaş arası her öğrenci faydalanabiliyor. Internet üzerinde yapılan alışverişler için geçerli olan kampanya yurt dışı işlemler için geçerli olmayacağı banka tarafından açıklanmış bulunuyor.

Ticari kartlar ile birlikte Akbank kart kullanıcılara kampanyadan faydalanamaz iken 31 Aralık 2023 tarihine kadar 600 TL hak sahibi olunabiliyor. Akbank'ın üniversite öğrencilerine sunduğu bu fırsat sayesinde birey tasarruflu alışverişin keyfini çıkarıyor. Özellikle de giyim alışverişlerinde faydalandığı indirim ile birlikte bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Gençlerin ekonomik olarak daha güçlü bir şekilde eğitim hayatına devam etmeleri adına başlatılan bu kampanya ile birlikte Akbank gençlerin yanında olduğunu ispatlıyor