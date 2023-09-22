O ülkede toplu taşıma derdi yok! Ulaşım tamamen ücretsiz

Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşlarının ulaşım ihtiycını karşılamak için toplutaşıma hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmet büyük çoğunlukla ücretli. Ülkemizde de belediyeler tarafından yürütülen toplutaşıma hizmeti sık sık zam haberleriyle gündeme geliyor. Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg'da ise halkın böyle bir derdi yok. 3 yılı aşkın bir süredir Lüksemburg'da toplu taşıma hizmeti tamamen ücretsiz.

İnsan nüfusundaki artış araç sayısına da yansıdı. Dünyanın dört bir yanında artan araç sayısı beraberinde bir çok sorunu da getirdi. Başta çevre kirliliği ve trafik çilesi gibi sorunlar, yetkilileri araç kullanımını azaltmaya yönelik bazı tedbirler almaya itti. Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve çevre kirliliğinin dünyayı yaşanmaz bir hale getirmesi nedeniyle Lüksemburg'da araç kullanımını azaltmak adına ciddi bir adım atıldı.

Her ne kadar Lüksemburg Avrupa'nın en az nüfusa sahip ülkelerinden biri olsa da bununla beraber yüz ölçümü de bir o kadar küçük. Nüfusu yaklaşık 650 bin olan ülkenin yüz ölçümü de sadece 2 bin 500 kilometre kare. Türkiye'nin şehirleriyle kıyaslandığında Lüksemburg'un yüz ölçümü yaklaşık Düzce kadar.

Tüm bunlara rağmen Lüksemburg Avrupa Birliği ülkeleri içinde kişi başına en fazla otomobilin düştüğü ülke. Ayrıca Lüksemburg, Fransa, Almanya, Belçika gibi dev komşulara sahip. Bu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmaya gelen insanlarda hesaba katıldığında ülkede ciddi bir trafik sorunu ortaya çıkıyor.

Yetkililer özel araçların kullanımını azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek için ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirdi. Lüksemburg'da ücretsiz toplu taşıma uygulaması 1 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar sorunsuz bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Üstelik bedava ulaşım hizmetinden sadece Lüksemburg vatandaşları değil, ülkeyi ziyarete gelen turistler de yararlanabiliyor.

Ülkede ciddi bir toplu taşıma ağı bulunuyor. Sınır komşusu ülkelerden çalışmaya gelen insanların da düşünüldüğü gelişmiş ulaşım sistemi sayesinde Lüksemburg'un her yerine toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkün. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen herkes, hiç bir ücret ödemeden, herhangi bir kimlik yada ücretsiz geçiş kartı göstermeden ücretsiz bir şekilde araçlara binebiliyor.

Bir ülkeye nazaran nüfus bakımından oldukça küçük sayılabilecek Lüksemburg'da tren, tramvay ve otobüsler tamamen ücretsiz. Ücretsiz ulaşım uygulaması sayesinde yoğun bir trafik sorunu çeken Lüksemburg bu sıkıntıdan kurtuldu.