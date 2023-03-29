Nil Buse Yılmaz’ın ‘Bad Girl’ü yayında!

Adı ünlü bir futbolcuyla anılan Nil Buse Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Bad Girl” single’ını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klibi sosyal medyada gündem oldu!

Hem sosyal medyanın, hem moda camiasının hem de müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ve adı ünlü bir futbolcuyla yaşadığı ilişkiyle duyulan Nil Buse Yılmaz, uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözleri Tüzzün’e, müziği Emre Arısev’e ait “Bad Girl” dijital platformlarda yayınlandı.

DİLLERDEN DÜŞMEYECEK

Müzik listelerine iddialı bir giriş yapan “Bad Girl”, hızlı ritmi ve dillere dolanan sözleriyle büyük beğeni topladı. Şarkı, klibiyle de olay yarattı. Yağız Kazım Özkan yönetmenliğinde çekilen klip, sosyal medyada gündem oldu. Stil ikonu Nil Buse Yılmaz, klipteki imajıyla da yankı uyandırdı.



BAD GIRL

Kafamın içi hep karışık

İstemem daha fazla saçmalık

Başardım bunları ben hep tek

Karşımda duranlar şaşırır

Rüyada kalmadı bak denemek

Dünyamı anlamaz bebeler pek

İstemem baby girl deme bana

Kendime gelemedim bazı zamanlar

Kalpleri kırdıklarım iyi anlar

Beni kolay sanıp gece kapıma yatanlar

Aynı yalanlar böyle atanlar

Maalesef böyleyim kendime göreyim

Takılma peşime seni ben üzerim

Bebeğim ne diyeyim kurusun huyum

İşte ben buyum

Bad girl vicdanının geçmişin gölgesinde bırakır o

Bad girl heyecanını tatmadan bilemezsin bi’ de gel kendin gör

Dünyanızı sallayabilir tek bakışıyla

Sen geç bunları baby geç bunları

Söz : Tüzzün

Müzik: Emre Arısev