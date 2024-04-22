Müzisyen Emir Yeşil hayatını kaybetti! Acı haberi oyuncu sevgilisi Aslı Omağ verdi

Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti ve müzisyen Emir Yeşil, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ederken hayatını kaybetti.

Oyuncu sevgilisi Aslı Omağ, Emir Yeşil'in vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşarak "Bu sabah sevgili Emir'imizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Müzik dünyasında büyük bir iz bırakan Emir Yeşil için bugün son yolculuğuna uğurlama töreni düzenlendi.

Aslı Omağ, şubat ayında Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, sevgilisi için kan bağışı çağrısında bulunmuştu.