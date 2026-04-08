Mustafa Mert Koç’un Eski Hali Olay Oldu: Tam 109 Kiloymuş!

Ekranların sevilen ismi Mustafa Mert Koç, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi. Yakışıklı oyuncu, 2012 yılına ait bir fotoğrafını yayınlayarak yıllar içindeki inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.

109 Kilodan Fit Görüntüye

2012 yılında çekilen karesinde 109 kilo olduğunu belirten Mustafa Mert Koç, eski hali ile bugünkü atletik vücudu arasındaki farkı "Nereden Nereye" dedirten bir kareyle paylaştı. Oyuncunun 14 yıl önceki halini gören takipçileri, tanımakta güçlük çekti.

Sosyal Medyada Değişim Rüzgarı

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun iradesine ve disiplinine hayran kaldı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

"İnanılmaz bir değişim, bambaşka biri olmuşsun."

"Tanımak neredeyse imkansız, büyük başarı."

"Disiplinli çalışmanın en güzel örneği."

Azim ve Sporun Sonucu

Mustafa Mert Koç’un bugünkü formuna kavuşmasında düzenli spor ve sağlıklı yaşam tarzının etkili olduğu biliniyor. Genç oyuncunun bu samimi paylaşımı, kilo verme sürecinde olan takipçileri için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.