Murat Boz ‘kalp’ten mesaj verdi

Pop müzik sanatçısı ve oyuncu Murat Boz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Liv Hospital Ulus’ta düzenlenen “Kalbe Dokunanlar Kulübü” etkinliğinde sağlık profesyonelleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu ve Prof. Dr. Ali Baran Budak’ın katıldığı buluşmada Boz, sağlıklı yaşam ve düzenli hareketin kalp sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerken, kendi yaşam rutininden örneklerle ‘kalp’ten mesajlar paylaştı. ‘Kalbe Dokunanlar Kulübü’ adlı programda, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Baran Budak, fiziksel aktivitenin ve özellikle bacak kaslarının güçlendirilmesinin damar sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Hareketsiz yaşam tarzının damar hastalıkları açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

“Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ihmal edilmemeli”

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu ise konuşmasında sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uykunun kalp sağlığının temel taşları olduğunu belirtti. Kalp hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çatakoğlu, küçük yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadede büyük faydalar sağlayabileceğini ifade etti.

Murat Boz: Güne yürüyüşle başlarım

Etkinliğin özel konuğu sanatçı Murat Boz, yoğun temposuna rağmen sağlıklı yaşam alışkanlıklarını nasıl sürdürdüğünü paylaşarak katılımcılara ilham verdi. Sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Murat Boz, sağlıklı yaşamın kalp sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

“Kalbimi yormayan hareketleri tercih ediyorum”

Murat Boz sağlıklı yaşam sırlarını şöyle anlattı:

“Hayatımda bir gün 'madem öyle, işte böyle' diyerek spora başladım ve o günden beri egzersizi bir bilim olarak görerek rutinime sadık kalıyorum. Her sabah güne su içerek ve yarım saatlik kardiyo ile başlıyor, yaşım ilerledikçe kalbimi yormayan ama sürekliliği olan hareketleri tercih ediyorum. Sigarayı tamamen hayatımdan çıkarmanın farkını sahnede 10 saat kesintisiz şarkı söyleyebilecek gücü kendimde bularak anladım. Beslenmemde yağdan ve şekerden uzak duruyor, sadece iki-üç haftada bir kendimi ödüllendirerek psikolojik dengemi de koruyorum. Benim için spor sadece vücut geliştirmek değil; stresle başa çıkmamı sağlayan ve ruh sağlığımı ayakta tutan en büyük deşarj yöntemidir. Kalp eşittir bence ruh sağlığı. Ruh sağlığınızı da bence destekleyen en önemli deşarj yöntemlerinden biri spor. Niye böyle söylüyorum? Bu kadar göz önünde olunca, bir yerden sonra tecrübelenseniz de bazen çok stresli anlardan geçiyorsunuz. Dışarıdan ne kadar güllük gülistanlık gibi gözükse de bizim hayatlarımız öyle çok da kolay değil. Evet, çok şükür bu işi severek yapıyorum ve bu işten para kazanıyorum ama yönetmesi, psikolojisi çok zor bir şey. Ben öyle dönemlerde dahi, kendimi çok kötü hissettiğim anlarda bile hareket etmeye özen gösteriyorum. Çünkü onu yapmadığım zaman daha kötü hissediyorum. Sporun böyle çok enteresan, psikolojik açıdan da bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yönü var."

Etkinlik sonunda katılımcılara sağlıklı yaşam konusunda farkındalık kazandırılması ve günlük yaşamda uygulanabilir öneriler sunulması hedeflendi. Etkinlikte, “Kalp sağlığı için atılacak küçük adımlar, büyük farklar yaratır” mesajı verildi.