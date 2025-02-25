Müjde Ar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama...

Usta oyuncu Müjde Ar, geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında hastaneye başvurdu. Kazanın ardından sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle kontrole gelen usta oyuncunun detaylı tetkikleri yapıldı. Yapılan incelemelerde, sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildi.

Prof. Dr. Metin Uzun’un açıklamasında, Müjde Ar’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin normal hasta odasında gözlem amaçlı olarak sürdüğü belirtildi.

Hayranlarını endişelendiren kazanın ardından usta oyuncunun kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.