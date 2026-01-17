Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: "Yıllarca Sakladım, Artık Gizlemiyorum"

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Müge Boz, yıllardır kimsenin bilmediği bir mücadelesini ilk kez tüm samimiyetiyle paylaştı. Basketbolcu Caner Erdeniz ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz ay çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınan Boz, 15 yaşından bu yana sedef hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu.

"Yaz Aylarında İzleri Gizlemenin Ağırlığını Bilen Bilir"

Sosyal medya hesabından duygusal bir video yayınlayan Müge Boz, hastalığını kabullenme sürecinin ne kadar zorlu geçtiğini şu sözlerle anlattı:

"Bu videoyu nasıl çektim hâlâ bilmiyorum. 20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudumdaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Artık bildiklerimi ve yaşadıklarımı paylaşmak istedim."

Detoks Kampına İyileşmek İçin Gitti

Şu sıralar özel bir detoks kampında olan ünlü oyuncu, bu süreci bir zayıflama aracı olarak değil, sağlığına kavuşmak için bir adım olarak gördüğünü belirtti:

Amaç Kilo Vermek Değil: "Bu detoksu keyiften ya da kilo vermek için yapmadım; kendim için, iyileşmek için geldim."

Işık Olmak İstiyor: "Şimdi kabulleniş aşamasındayım. Belki bu yaşadıklarım size de bir ışık olur."

Londra’da Yeni Bir Hayat

Leyla ile Mecnun ve Arka Sokaklar gibi projelerle tanınan Müge Boz, 2019 yılında Barselona'da evlendiği Caner Erdeniz ile geçtiğimiz Haziran ayında ikinci çocukları Rika'yı kucağına almıştı. Kızı Vina ve oğlu Rika ile Londra'ya yerleşen ünlü oyuncu, yeni hayatında hem annelik hem de kendi içsel şifa yolculuğuyla ilgileniyor.

Takipçilerinden Destek Yağdı

Müge Boz’un bu cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sedef hastalığıyla mücadele eden pek çok takipçisi oyuncuya teşekkür mesajları gönderdi. Boz’un bu paylaşımı, "Mükemmeliyetçilik" algısının hakim olduğu sosyal medyada "Olduğun gibi görünmek" adına önemli bir farkındalık yarattı.