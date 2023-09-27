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Müge Anlı Bedriye Kılıç olayı çözüldü mü? Bedriye Kılıç bulundu mu

Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan Bedriye Kılıç olayı, Müge Anlı'nın programıyla gündeme geldi. 6 Temmuz'da kaybolan Bedriye Kılıç için ailesi endişeli. Kılıç'ın ailesi, kızlarının akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurdu.

Müge Anlı Bedriye Kılıç olayı çözüldü mü? Bedriye Kılıç bulundu mu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 12:04

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündemi sarsan olaylardan biri de Bedriye Kılıç'ın kaybolması. 6 Temmuz'da kaybolan ve bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın nerede olduğu büyük bir merak konusu. Müge Anlı Bedriye Kılıç olayı çözüldü mü? Bedriye Kılıç bulundu mu?

Bedriye Kılıç'ın kaybolmasının ardından gözler, aile içi şiddet ve kıskançlık krizleriyle anılan eşi Tayfur Kılıç'a çevrildi. Tayfur, eşiyle bir kıskançlık kavgası yaşadıklarını, ardından eşinin ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Ancak Bedriye Kılıç'ın yakınları, Tayfur'un eşi Bedriye'ye sürekli şiddet uyguladığı iddiasında bulunuyor. Ayrıca Tayfur'un, eşi Bedriye'nin sosyal medya hesabından fotoğraflarını kaldırdığına dair iddialar da var. Ancak bu iddialar, Bedriye Kılıç'ın sosyal medya kullanmadığı yönünde yapılan açıklamalarla çürütüldü.

Eşi hakkında yapılan bu iddialara rağmen Tayfur Kılıç, suçsuz olduğunu, eşinin nerede olduğunu bilmediğini ve onun geri dönmesini istediğini dile getiriyor. Ancak bir yıl önce bir kadını silahla tehdit ettiği iddia edilen Tayfur Kılıç, bu iddiaları da reddediyor.

Kılıç ailesinin yakınları ve tanıdıkları, Bedriye'nin hiçbir şekilde ortadan kaybolup gitmeyeceğini, mutlaka başına bir şey geldiğini düşünüyor. Bedriye Kılıç'ın ailesi, kızlarının bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu ve programda yaşanan bu dram herkesi derinden etkiledi.

Ancak ne yazık ki Bedriye Kılıç'a dair henüz bir iz bulunabilmiş değil. Müge Anlı ve ekibi, Bedriye'nin bulunması için tüm ipuçlarını takip ediyor. Ancak kayıp genç kadının akıbeti ne olmuş, nerede olduğu, sağ mı yoksa başına bir şey mi gelmiş gibi soruların cevapları henüz netlik kazanmış değil. Herkesin ortak temennisi, Bedriye Kılıç'ın sağ salim bulunması yönünde.

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