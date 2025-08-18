Millî Futbolcu Ahmed Kutucu, Asena Atalar ile Nişanlandı

Ahmed Kutucu sevgilisi Asena Atalar ile nişanlandı. Çiftin özel töreni aileleri ve dostlarının katılımıyla gerçekleşti, fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Millî Futbolcu Ahmed Kutucu, Asena Atalar ile Nişanlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-08-2025 09:43

Millî futbolcu Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar ile mutluluğa bir adım daha yaklaştı. Haziran ayında romantik bir evlilik teklifinde bulunan Kutucu, bu kez nişan töreniyle ilişkisini resmileştirdi.

Aileler ve Dostlar Bir Araya Geldi

Kutucu ile Atalar, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı özel bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Samimi atmosferde gerçekleşen tören, çiftin mutluluğunu paylaşan dostlarının keyifli anlarına sahne oldu. Futbolcunun takım arkadaşları da davette yer alarak bu özel günü kutladı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Nişan törenine dair kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Çiftin uyumu ve mutluluğu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşılan fotoğraflar, özellikle spor camiasından büyük ilgi gördü.

Çiftin Mutluluk Yolculuğu

Haziran ayında gerçekleşen evlilik teklifinden sonra bu özel adımı atan çift, evlilik için de hazırlıklara başladı. Ahmed Kutucu, saha içerisindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Asena Atalar ise doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Evlilik Hazırlıkları Başladı

Kutucu ve Atalar’ın düğün planları şimdiden merak konusu oldu. Çifte yakın kaynaklar, nikâhın önümüzdeki yıl yapılabileceğini dile getiriyor. Futbolcunun yoğun maç programına rağmen özel hayatına verdiği önem, hayranları tarafından takdir ediliyor.

Benzer Haberler
Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı Göksel: Denizde Kız Neşesiyle Yazı Karşıladı
Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi Mert Kılıç ile Aslıhan Güner Bodrum’da Aşka Geldi
Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum” Ezhel’in Sözleri Tepki Çekti: “Türklüğümden Utanç Duyuyorum”
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka Nişanda Karşılıklı Oynadı
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’dan Aşk İddialarını Alevlendiren Video
ÇOK OKUNANLAR
Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”
  • 18-08-2025 12:30

Cansel Elçin’den Yapay Zekâya Gönderme: “Kaplumbağa Gerçek”

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!
  • 18-08-2025 13:00

Aile Saadeti’nde Yeşilçam’a Nostaljik Selam!

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”
  • 19-08-2025 10:59

Devrim Özkan’dan Sağlık Açıklaması: “İkinci Ameliyatımı Oldum”