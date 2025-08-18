Millî Futbolcu Ahmed Kutucu, Asena Atalar ile Nişanlandı

Millî futbolcu Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar ile mutluluğa bir adım daha yaklaştı. Haziran ayında romantik bir evlilik teklifinde bulunan Kutucu, bu kez nişan töreniyle ilişkisini resmileştirdi.

Aileler ve Dostlar Bir Araya Geldi

Kutucu ile Atalar, ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı özel bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Samimi atmosferde gerçekleşen tören, çiftin mutluluğunu paylaşan dostlarının keyifli anlarına sahne oldu. Futbolcunun takım arkadaşları da davette yer alarak bu özel günü kutladı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Nişan törenine dair kareler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Çiftin uyumu ve mutluluğu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşılan fotoğraflar, özellikle spor camiasından büyük ilgi gördü.

Çiftin Mutluluk Yolculuğu

Haziran ayında gerçekleşen evlilik teklifinden sonra bu özel adımı atan çift, evlilik için de hazırlıklara başladı. Ahmed Kutucu, saha içerisindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Asena Atalar ise doğal güzelliği ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Evlilik Hazırlıkları Başladı

Kutucu ve Atalar’ın düğün planları şimdiden merak konusu oldu. Çifte yakın kaynaklar, nikâhın önümüzdeki yıl yapılabileceğini dile getiriyor. Futbolcunun yoğun maç programına rağmen özel hayatına verdiği önem, hayranları tarafından takdir ediliyor.