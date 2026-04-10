Mika Raun Can İçin Hapis İstemi: İddianame Tamamlandı

Sosyal medya dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan Mika Raun Can hakkında bir süredir devam eden hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü fenomenin paylaşımlarını mercek altına alarak yürüttüğü soruşturmayı nihayete erdirdi. Hazırlanan kapsamlı iddianame içerisinde, şüphelinin toplumun belirli bir kesimini hedef alan ifadeleri üzerine duruluyor. Savcılık, fenomenin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Cinsiyet Farklılığı ve Aşağılama Suçlaması

Hazırlanan resmi belgelere göre, Mika Raun Can için "halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan ceza talep ediliyor. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, paylaşımların içeriği detaylıca analiz ediliyor. Özellikle şüphelinin "hamileyim" diyerek paylaştığı içeriklerin, kadınların kutsal sayılan hamilelik durumunu küçük düşürücü bir bağlamda kullandığı belirtiliyor. Bu durumun toplumda infial yarattığı ve biyolojik gerçekliklerle alay eder bir nitelik taşıdığı vurgulanıyor.

Gözaltı Süreci ve Soruşturmanın Kapsamı

Soruşturma dosyası sadece toplumsal değerlerin aşağılanmasıyla sınırlı kalmıyor. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/280882 sayılı dosya kapsamında, fenomenin farklı suçlardan da incelendiği biliniyor. İddianamede, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunun yanı sıra, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma iddiaları da yer alıyor. Bu suçlamalar doğrultusunda geçtiğimiz dönemde yakalanan Mika Raun Can, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmişti.

Yargılama Süreci Başlıyor

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, sosyal medya fenomeni için hakim karşısına çıkma vakti yaklaşıyor. Toplumun genel ahlak yapısını ve cinsiyet rollerini hedef alan paylaşımların, hukuki sınırlar içerisinde değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle dijital platformlarda yapılan açıklamaların ve çekilen videoların ifade özgürlüğü sınırlarını aşıp aşmadığı, yapılacak yargılama sonucunda netlik kazanacak. Güncel gelişmeler ve dava süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.