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Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel konukları kimler?

Sosyal medyanın sevilen ismi Oğuzhan Uğur, popüler programı 'Mevzular Açık Mikrofon' için büyük bir sürprizle geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak adına özel bir bölüm hazırlayan Uğur, bu bölüm için çok önemli iki ismi konuk edeceğini duyurdu.

Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel konukları kimler?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 11:25

Sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim Oğuzhan Uğur, Gain üzerindeki programı "Mevzular Açık Mikrofon" ile sıkça adından söz ettiriyor. Özellikle Robot Sophia ile gerçekleştirdiği program sonrası çokça konuşulmuştu. Şimdi ise Oğuzhan Uğur'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir program müjdesi geldi.

Oğuzhan Uğur, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel!" programını duyurdu. Bu özel programın konusunun Atatürk, Cumhuriyet ve Türkiye'nin 100. yılı olacağını belirtti. Oğuzhan Uğur, bu özel programın, tarih bilgilerini doğru kaynaklardan değil de yanlış yerlerden alanlar için oldukça aydınlatıcı olacağını vurguladı.

Bu önemli programın konukları ise tarih ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Her iki isim de alanlarında uzmanlık sahibi olup, bilgileri ve deneyimleriyle katkıda bulunacakları bu programın oldukça ses getirmesi bekleniyor.

Oğuzhan Uğur, programına katılmak isteyenler için 2 Ekim tarihini işaret etti. Tarih ve Cumhuriyet konusunda meraklı olanların, bu programı kaçırmamaları önerilir. Oğuzhan Uğur'un dinamik sunumu ve değerli konuklarıyla "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel" programı şimdiden merakla bekleniyor.

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