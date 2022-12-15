Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!

DJ Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

HİÇ TANIMADIĞI ADAMIN MASASINA OTURDU

Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular sormaya başladı. Sorular karşısında şoke olan kişi ise masadan kalkarak, başka bir yere geçti. Merve Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.