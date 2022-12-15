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Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!

Alkol şişesiyle bir AVM'de gezen Merve Boluğur hiç tanımadığı birinin de masasına oturdu. Boluğur, bir anda karşısındaki kişiye ilginç sorular sormaya başladı. Sorular karşısında şoke olan kişi masadan kalkarak başka bir yere geçti. Boluğur'un garip hareketlerini görenler "Galiba keçileri kaçırdı'' diye yorum yaptı.

Merve Boluğur elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı adamın masasına oturdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2022 17:14

DJ Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

HİÇ TANIMADIĞI ADAMIN MASASINA OTURDU

Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular sormaya başladı. Sorular karşısında şoke olan kişi ise masadan kalkarak, başka bir yere geçti. Merve Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

 

 

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