Merkez Bankası Tahmini Asgari Ücreti Belirledi: Yeni Zamda 4 Farklı Senaryo

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükseltmesi, 2026 asgari ücret görüşmelerini etkileyecek. Mevcut 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ilişkin zam senaryoları hesaplanmaya başlandı. Ekonomistler, artış oranının yüzde 30'u bulabileceğini ifade ediyor.

2026 Asgari Ücreti 27 Bin TL - 29 Bin TL Arasında Olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon tahminleri, 2026 zammını şekillendiren en önemli veri oldu. Merkez Bankası, 2026 zammının yüzde 24 ile yüzde 33 arasında değişebileceğini öngörüyor. Bu durumda, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 29 bin TL aralığında belirlenmesi bekleniyor.

Refah Payı Etkisiyle Yüzde 30’un Üzeri Görülüyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları, asgari ücret hesaplamalarında enflasyon tahminlerinin yanı sıra refah payının da dahil edileceğini gösterdi. Uzmanlara göre, refah payının hesaba katılması halinde artış yüzde 30’un üzerine çıkabilir.

Asgari Ücret Zam Senaryoları

Ekonomik göstergelere dayalı olarak 2026 asgari ücret zammı için dört farklı senaryo oluşturuldu. Asgari ücretin 29 bin TL’yi geçmesi, en yüksek artış beklentisi olarak öne çıkıyor:

Yüzde 24 Artış: 27.319 TL

Yüzde 31 Artış: 28.957 TL

Yüzde 32 Artış: 29.178 TL

Yüzde 33 Artış: 29.399 TL

Kesin Rakam Aralık Ayında Belli Olacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kesin rakam, Aralık ayında başlayacak görüşmeler sonucunda netleşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. Yeni asgari ücretin Ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor.