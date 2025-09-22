Melisa Döngel 26. Yaş Gününde Oryantal Şovuyla Dikkat Çekti

Genç oyuncu Melisa Döngel, 26. yaş gününü unutulmaz bir partiyle kutladı. Güzel oyuncu, özel gecedeki anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Oryantal Dansıyla Gecenin Yıldızı Oldu

Kutlama gecesinde sahneye çıkan Döngel, sürpriz bir şekilde oryantal dans performansı sergiledi. Leopar kıyafeti ve enerjik tavırlarıyla geceye damga vurdu. Misafirlerinden büyük alkış alan genç oyuncunun dansı, partinin en çok konuşulan anı oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Doğum günü kutlamasından paylaştığı videolar kısa sürede binlerce beğeni topladı. Hayranları, oyuncunun enerjisine övgüler yağdırdı. “Enerjin muhteşem”, “Yeni yaşın uğurlu olsun” ve “Oryantal sana çok yakışmış” yorumları en dikkat çeken mesajlar arasında yer aldı.

Yeni Yaşına Enerjiyle Girdi

Ekranlarda gösterdiği başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Melisa Döngel, yeni yaşına hem sahnedeki dansı hem de pozitif enerjisiyle damga vurdu. Hem sosyal medyada hem de davetliler arasında yarattığı etki, onun ne kadar sevildiğini bir kez daha ortaya koydu.