Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda

Dünyaca ünlü takı markasının daveti üzerine moda haftasına katılan güzel oyuncu, tüm gözleri üzerine çekti. Etkinlikten bir fotoğrafını paylaşan Pamuk, altına "Beni kabul ettiğiniz ve bu harika etkinlik için teşekkür ederim" notunu düştü.

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Sen Büyümeye Bak" filminin ardından Hollanda'da "Scotoe" adlı bir yapım ile boy gösteren Pamuk, şimdi de "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmde Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi Feride Balkan'ı canlandırıyor.