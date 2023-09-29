Advert

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda

Ünlü aktris Melisa Aslı Pamuk, dünyaca ünlü bir takı markasının Türkiye marka elçisi olarak atandı. Pamuk, Paris Moda Haftası'nda zarafeti ve şıklığı ile büyük ilgi çekti.

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası’nda
KADIN
Yayın Tarihi : 29-09-2023 16:53

Dünyaca ünlü takı markasının daveti üzerine moda haftasına katılan güzel oyuncu, tüm gözleri üzerine çekti. Etkinlikten bir fotoğrafını paylaşan Pamuk, altına "Beni kabul ettiğiniz ve bu harika etkinlik için teşekkür ederim" notunu düştü.

Kaan Urgancıoğlu ile başrolünü paylaştığı "Sen Büyümeye Bak" filminin ardından Hollanda'da "Scotoe" adlı bir yapım ile boy gösteren Pamuk, şimdi de "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmde Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın eşi Feride Balkan'ı canlandırıyor.

Benzer Haberler
Yürüme Analizi Yürüme Analizi
New York Moda Haftası'nın tek Türk modeli Ayça Varlıer oldu New York Moda Haftası'nın tek Türk modeli Ayça Varlıer oldu
Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu Nefesler Kesilmiş Herkes Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak Bekliyordu! Olanlar Oldu
Cildiniz ışıltısını kaybetmesin Cildiniz ışıltısını kaybetmesin
Sonbahar ve kış aylarının en popüler cilt bakım ve güzellik uygulamaları Sonbahar ve kış aylarının en popüler cilt bakım ve güzellik uygulamaları
Melisa Döngel Estetiğe Doymadı Yaptığı Yorum İse 'Egoistim...' Melisa Döngel Estetiğe Doymadı Yaptığı Yorum İse 'Egoistim...'
ÇOK OKUNANLAR
Son Dakika! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!
  • 29-09-2023 12:06

Son Dakika! Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşandı!

Kaan Urgancıoğlu'nun babalık provası
  • 27-09-2023 11:04

Kaan Urgancıoğlu'nun babalık provası

Dilek Taşı’nın yeni bölümünden yeni görüntüler..
  • 26-09-2023 16:04

Dilek Taşı’nın yeni bölümünden yeni görüntüler..

Usta oyuncu, Üç Kız Kardeş’te
  • 28-09-2023 14:03

Usta oyuncu, Üç Kız Kardeş’te

Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar!
  • 23-09-2023 10:05

Dilan Çıtak Tatlıses: Çok zayıfladım, olacak o kadar!