Mehmet Şimşek’ten Korkutan Senaryo: "Eşel Mobil Olmasa Motorin 103 TL’ydi!"

YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-04-2026 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BloombergHT canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunarak ABD-İran gerilimi sonrası yaşanan küresel ekonomik sarsıntıyı değerlendirdi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin şok yönetimi kapasitesine vurgu yaparken, akaryakıt fiyatlarındaki tarihi müdahaleye dikkat çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonraki En Büyük Şok"

Bakan Şimşek, ABD ve İran arasındaki savaşın tetiklediği arz şokunun dünya ekonomi tarihi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu şoku "2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük arz şoku" olarak tanımlayan Şimşek, küresel piyasaların büyük bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

Eşel Mobil Devreye Girmeseydi: Motorin 103 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı sınırlamak için uygulanan eşel mobil sistemi hakkında çarpıcı veriler paylaşan Bakan Şimşek, bu sistemin vatandaşı büyük bir maliyetten koruduğunu söyledi:

  • Motorin: Eşel mobil olmasaydı litresi 103 TL olacaktı.

  • Benzin: Eşel mobil uygulanmasaydı litresi 78 TL seviyesini görecekti.

Şimşek, "Kazanımların heba olmasını istemiyoruz, neyi önceliklendirdiğimizin göstergesi budur," diyerek dezenflasyon sürecindeki kararlılığı vurguladı.

Rezervler ve Piyasa Tedbirleri

Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansal tamponlarının güçlü olduğunu belirterek güncel rezerv rakamlarını paylaştı:

  • Brüt Rezervler: Salı günü itibarıyla 162 milyar dolar seviyesinde.

  • Net Rezerv: Swap hariç net rezervlerde artı pozisyon korunuyor.

  • Altın Etkisi: Rezervlerin 2/3'ü altın olarak tutulduğu için fiyat dalgalanmalarının rakamlar üzerinde etkili olduğunu, son dönemdeki 48,7 milyar dolarlık rezerv düşüşünün %25'inin altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

Ekonomik Görünüm ve Riskler

Şimşek'in konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şunlar oldu:

  • Büyüme ve Enflasyon: Savaşın etkisiyle büyüme beklentilerinde bir miktar azalma, enflasyon beklentilerinde ise bozulma yaşandığını ancak dezenflasyon programından taviz verilmeyeceğini söyledi.

  • Enerji Fiyatları: OECD ülkeleri içinde en ucuz doğal gaz ve elektrik fiyatlarından birine sahip olduğumuzu belirterek sanayicinin rekabet gücünün desteklendiğini ifade etti.

  • Piyasalar: Borsa İstanbul ve Merkez Bankası'nın gerekli tedbirleri aldığını, "çekmecede" her senaryoya uygun enstrümanların hazır bekletildiğini ekledi.

Benzer Haberler
Artemis II’de Kritik Saatler: Astronotları Bekleyen 2 Bin 760 Derecelik Cehennem! Artemis II’de Kritik Saatler: Astronotları Bekleyen 2 Bin 760 Derecelik Cehennem!
Masum Sanılan Reflü Kanser Riskini Artırabiliyor Masum Sanılan Reflü Kanser Riskini Artırabiliyor
Geç kalmayın! İnme artık gençlerde de görülüyor! Geç kalmayın! İnme artık gençlerde de görülüyor!
Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor Karaca’dan Taraftarlara Özel Koleksiyon: Büyük Takımların Ruhu Sofralara Taşınıyor
Dijital Devrim: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Resmen Yasaklanıyor! Dijital Devrim: 15 Yaş Altına Sosyal Medya Resmen Yasaklanıyor!
Çorum'da Sarsıntı mı Hissedildi? İşte Günün Dakika Dakika Deprem Verileri. Çorum'da Sarsıntı mı Hissedildi? İşte Günün Dakika Dakika Deprem Verileri.
ÇOK OKUNANLAR
  • 06-04-2026 10:41

"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.
  • 08-04-2026 18:08

Magazin Gündemi: Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı’dan Peş Peşe Reklam Anlaşması.

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?
  • 02-04-2026 19:32

Uzak Şehir’de Şok Veda: Diziye Veda mı Ediyor?

Caner Cindoruk’tan Sektöre
  • 03-04-2026 23:05

Caner Cindoruk’tan Sektöre "Takipçi" Resti: "İyi Oyuncuyu Seçmelisiniz!"

Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?
  • 08-04-2026 18:05

Uzak Şehir’de Alya Krizi: Sinem Ünsal Diziden Ayrılıyor mu?