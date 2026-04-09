Mehmet Şimşek’ten Korkutan Senaryo: "Eşel Mobil Olmasa Motorin 103 TL’ydi!"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BloombergHT canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunarak ABD-İran gerilimi sonrası yaşanan küresel ekonomik sarsıntıyı değerlendirdi. Bakan Şimşek, Türkiye'nin şok yönetimi kapasitesine vurgu yaparken, akaryakıt fiyatlarındaki tarihi müdahaleye dikkat çekti.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan Sonraki En Büyük Şok"

Bakan Şimşek, ABD ve İran arasındaki savaşın tetiklediği arz şokunun dünya ekonomi tarihi açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu şoku "2. Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük arz şoku" olarak tanımlayan Şimşek, küresel piyasaların büyük bir sınavdan geçtiğini ifade etti.

Eşel Mobil Devreye Girmeseydi: Motorin 103 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı sınırlamak için uygulanan eşel mobil sistemi hakkında çarpıcı veriler paylaşan Bakan Şimşek, bu sistemin vatandaşı büyük bir maliyetten koruduğunu söyledi:

Motorin: Eşel mobil olmasaydı litresi 103 TL olacaktı.

Benzin: Eşel mobil uygulanmasaydı litresi 78 TL seviyesini görecekti.

Şimşek, "Kazanımların heba olmasını istemiyoruz, neyi önceliklendirdiğimizin göstergesi budur," diyerek dezenflasyon sürecindeki kararlılığı vurguladı.

Rezervler ve Piyasa Tedbirleri

Bakan Şimşek, Türkiye’nin finansal tamponlarının güçlü olduğunu belirterek güncel rezerv rakamlarını paylaştı:

Brüt Rezervler: Salı günü itibarıyla 162 milyar dolar seviyesinde.

Net Rezerv: Swap hariç net rezervlerde artı pozisyon korunuyor.

Altın Etkisi: Rezervlerin 2/3'ü altın olarak tutulduğu için fiyat dalgalanmalarının rakamlar üzerinde etkili olduğunu, son dönemdeki 48,7 milyar dolarlık rezerv düşüşünün %25'inin altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirtti.

Ekonomik Görünüm ve Riskler

Şimşek'in konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şunlar oldu: