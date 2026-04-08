Masum Sanılan Reflü Kanser Riskini Artırabiliyor

Günümüzde yapılan çalışmalar, sindirim sistemi hastalıklarının uzun vadede kanser gelişimiyle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle uzun süre kontrol altına alınmayan reflü, yemek borusunda yapısal değişikliklere yol açabiliyor ve bu durum kanser riskini artırabiliyor.

Masum Sanılıyor, Kansere Zemin Hazırlıyor

Uzun süreli reflü, yemek borusunun alt kısmında “Barrett özofagusu” olarak adlandırılan bir tabloya yol açabiliyor. Bu durum, hücresel değişimlerle birlikte mide giriş bölgesinde kansere kadar ilerleyebilen bir sürecin başlangıcı olabiliyor.

Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Rafail Ibayev, bu sürecin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek “Reflü birçok kişi tarafından basit bir mide sorunu olarak görülüyor. Ancak uzun süre devam eden reflü, yemek borusunda hücresel değişimlere neden olabilir ve bu durum kansere kadar ilerleyebilir” diyor.

Kronik inflamasyon ve hücresel değişimler sindirim sistemi kanserlerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Uzun süre hasar gören dokular kansere yatkın hale gelebiliyor.

Sessiz İlerleyen Süreç

Reflüye bağlı gelişen bu tablo, çoğu zaman hastalar tarafından fark edilmiyor. Belirtiler genellikle hafif ve günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetler şeklinde ortaya çıkıyor. “Bu hastalık sessiz ilerleyebilir” diyen Op. Dr. Rafail Ibayev, özellikle risk grubuna dikkat çekerek “50 yaş üzeri bireylerde daha sık görülse de genç yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle belirtiler hafife alınmamalı” ifadelerini kullanıyor.

Hastalarda sık görülen belirtiler arasında:

Yemek sonrası ağza besin gelmesi

Geğirme ve gaz şikayetleri

Göğüs arkasında yanma hissi

Ağza acı su gelmesi

Ses kısıklığı ve ağız kokusu

yer alıyor. Bu şikayetlerin özellikle yatarken artması dikkat çekici bir uyarı işareti olarak öne çıkıyor.

İhmal Edilen Her Gün Riski Büyütüyor

Sindirim sistemi hastalıklarında erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Erken evrede yakalanan birçok vakada endoskopik yöntemlerle etkili sonuçlar alınabiliyor.

“Erken dönemde tespit edilen vakalarda cerrahiye bile gerek kalmadan tedavi mümkün olabiliyor” diyen Op. Dr. Ibayev, düzenli kontrolün önemini şu sözlerle vurguluyor: “Uzun süreli reflü şikayeti olan kişilerin mutlaka endoskopi yaptırması gerekiyor. Bu süreç ihmal edilmemeli.”

Risk Göründüğünden Daha Yaygın

Sindirim sistemi kaynaklı kanserlerin dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kronik reflü gibi yaygın sağlık sorunlarının bu süreçte rol oynaması riskin toplum genelinde düşündüğünden daha yaygın olabileceğini ortaya koyuyor.

Uzun süreli inflamasyon, hücre hasarı ve doku değişimleri kanser gelişiminde kritik faktörler arasında bulunuyor. Bu nedenle basit görülen sindirim sistemi şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Kanser Riskine Karşı 5 Kritik Adım

Reflü ve ilişkili kanser riskine karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler şöyle sıralanıyor:

Uzun süreli şikayetleri hafife almayın

Sürekli tekrar eden reflü belirtileri mutlaka değerlendirilmeli

Endoskopik kontrolü ihmal etmeyin

Risk grubundaki bireyler düzenli kontrol yaptırmalı

Beslenme alışkanlıklarını düzenleyin

Aşırı yağlı ve asitli gıdalar reflüyü artırabilir

Gece yemeklerinden kaçının

Yatmadan önce yemek yemek şikayetleri artırabilir

Uzman görüşü alın

Belirtiler devam ediyorsa hekime başvurulmalı

Göz Ardı Etmeyin: Basit Şikayetler Kansere Gidebilir

Kanserle mücadelede en güçlü silahın farkındalık ve erken tanı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ibayev, “Reflü çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülüyor. Ancak bazı hastalarda bu süreç kansere kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle belirtileri ciddiye almak ve kontrolü ihmal etmemek gerekiyor” mesajını paylaşıyor.

Çakmak Erdem Hastanesi’nden Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Rafail Ibayev, özellikle uzun süreli reflü şikayeti olan bireylerin gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.