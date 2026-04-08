Masum Sanılan Reflü Kanser Riskini Artırabiliyor

Günümüzde yapılan çalışmalar, sindirim sistemi hastalıklarının uzun vadede kanser gelişimiyle ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle uzun süre kontrol altına alınmayan reflü, yemek borusunda yapısal değişikliklere yol açabiliyor ve bu durum kanser riskini artırabiliyor.
Masum Sanılıyor, Kansere Zemin Hazırlıyor
Uzun süreli reflü, yemek borusunun alt kısmında “Barrett özofagusu” olarak adlandırılan bir tabloya yol açabiliyor. Bu durum, hücresel değişimlerle birlikte mide giriş bölgesinde kansere kadar ilerleyebilen bir sürecin başlangıcı olabiliyor.
Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Rafail Ibayev, bu sürecin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek “Reflü birçok kişi tarafından basit bir mide sorunu olarak görülüyor. Ancak uzun süre devam eden reflü, yemek borusunda hücresel değişimlere neden olabilir ve bu durum kansere kadar ilerleyebilir” diyor.
Kronik inflamasyon ve hücresel değişimler sindirim sistemi kanserlerinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Uzun süre hasar gören dokular kansere yatkın hale gelebiliyor.
Sessiz İlerleyen Süreç
Reflüye bağlı gelişen bu tablo, çoğu zaman hastalar tarafından fark edilmiyor. Belirtiler genellikle hafif ve günlük yaşamda sık karşılaşılan şikayetler şeklinde ortaya çıkıyor. “Bu hastalık sessiz ilerleyebilir” diyen Op. Dr. Rafail Ibayev, özellikle risk grubuna dikkat çekerek “50 yaş üzeri bireylerde daha sık görülse de genç yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle belirtiler hafife alınmamalı” ifadelerini kullanıyor.
Hastalarda sık görülen belirtiler arasında:
- Yemek sonrası ağza besin gelmesi
- Geğirme ve gaz şikayetleri
- Göğüs arkasında yanma hissi
- Ağza acı su gelmesi
- Ses kısıklığı ve ağız kokusu
yer alıyor. Bu şikayetlerin özellikle yatarken artması dikkat çekici bir uyarı işareti olarak öne çıkıyor.
İhmal Edilen Her Gün Riski Büyütüyor
Sindirim sistemi hastalıklarında erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Erken evrede yakalanan birçok vakada endoskopik yöntemlerle etkili sonuçlar alınabiliyor.
“Erken dönemde tespit edilen vakalarda cerrahiye bile gerek kalmadan tedavi mümkün olabiliyor” diyen Op. Dr. Ibayev, düzenli kontrolün önemini şu sözlerle vurguluyor: “Uzun süreli reflü şikayeti olan kişilerin mutlaka endoskopi yaptırması gerekiyor. Bu süreç ihmal edilmemeli.”
Risk Göründüğünden Daha Yaygın
Sindirim sistemi kaynaklı kanserlerin dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Kronik reflü gibi yaygın sağlık sorunlarının bu süreçte rol oynaması riskin toplum genelinde düşündüğünden daha yaygın olabileceğini ortaya koyuyor.
Uzun süreli inflamasyon, hücre hasarı ve doku değişimleri kanser gelişiminde kritik faktörler arasında bulunuyor. Bu nedenle basit görülen sindirim sistemi şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerekiyor.
Kanser Riskine Karşı 5 Kritik Adım
Reflü ve ilişkili kanser riskine karşı alınabilecek basit ama etkili önlemler şöyle sıralanıyor:
Uzun süreli şikayetleri hafife almayın
Sürekli tekrar eden reflü belirtileri mutlaka değerlendirilmeli
Endoskopik kontrolü ihmal etmeyin
Risk grubundaki bireyler düzenli kontrol yaptırmalı
Beslenme alışkanlıklarını düzenleyin
Aşırı yağlı ve asitli gıdalar reflüyü artırabilir
Gece yemeklerinden kaçının
Yatmadan önce yemek yemek şikayetleri artırabilir
Uzman görüşü alın
Belirtiler devam ediyorsa hekime başvurulmalı
Göz Ardı Etmeyin: Basit Şikayetler Kansere Gidebilir
Kanserle mücadelede en güçlü silahın farkındalık ve erken tanı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ibayev, “Reflü çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülüyor. Ancak bazı hastalarda bu süreç kansere kadar ilerleyebiliyor. Bu nedenle belirtileri ciddiye almak ve kontrolü ihmal etmemek gerekiyor” mesajını paylaşıyor.
Çakmak Erdem Hastanesi’nden Genel Cerrahi Hekimi Op. Dr. Rafail Ibayev, özellikle uzun süreli reflü şikayeti olan bireylerin gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.