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MasterChef Hasan Biltekin Nişanlısını Gülsim Ali ile Aldattı mı?

MasterChef'te adını geniş kitlelere duyuran Hasan Biltekin ile ilgili sarsıcı bir iddia magazin gündemine damgasını vurdu. MasterChef Hasan Biltekin Bomba İddia: Nişanlısını Gülsim Ali ile Aldattı mı?

MasterChef Hasan Biltekin Nişanlısını Gülsim Ali ile Aldattı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 18:01

MasterChef'te adını geniş kitlelere duyuran Hasan Biltekin ile ilgili sarsıcı bir iddia magazin gündemine damgasını vurdu. Biltekin'in nişanlısını popüler dizi "Gönül Dağı"nın eski yıldız oyuncusu Gülsim Ali İlhan ile aldattığı söylentileri sosyal medyada büyük yankı buldu.

Hasan Biltekin, geçtiğimiz sezon MasterChef'te elde ettiği başarının ardından bu sezon MasterChef All Star yarışmasında boy göstermeye devam ediyor. Ancak son günlerde Doktor Hülya Acar ile olan nişanlılık ilişkisi, Gülsim Ali İlhan'la olan iddialı yakınlaşmasıyla gölgede kaldı.

Gülsim Ali İlhan Kimdir?

Gülsim Ali İlhan, "Gönül Dağı" dizisinde canlandırdığı "Dilek" karakteriyle büyük beğeni toplamış, son olarak "Alsancak" adlı dizide başrolde yer almıştır. Ancak son günlerde adı, Hasan Biltekin ile anılarak magazin gündeminin üst sıralarında yer buldu.

İddiaların Detayı

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Gülsim Ali İlhan ve Hasan Biltekin yaklaşık 2 ay önce Kapadokya'daki bir etkinlikte karşılaştı. Ünlü oyuncunun annesinin de yanlarında olduğu bu etkinlikte, 3 gün boyunca bir arada oldular.

Nişanlısı Hülya Acar, Biltekin ve İlhan arasındaki yakınlaşmayı fark edince durumu Biltekin'e sordu. Ancak, Biltekin sadece arkadaş olduklarını belirtti. Ancak Acar, iddialara göre çeşitli fotoğraflar ve mesajlaşmaları buldu ve Gülsim Ali'yi arayarak tepkisini dile getirdi.

Bu olayların ardından, Hülya Acar'ın nişan yüzüğünü attığı ve ilişkiyi sonlandırdığı öne sürüldü.

Magazin dünyasının tanınmış ismi Onur Akay, kendi internet sitesinde bu iddialara yer vererek, bu söylentilerin sadece iddiadan ibaret olmadığını ve elinde bu ilişkiye dair delillerin bulunduğunu ifade etti.

Bu iddiaların doğruluk payı henüz netlik kazanmış değil, ancak gelişmeler magazin dünyasında yakından takip ediliyor.

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