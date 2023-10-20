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MasterChef arsa ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te haftalar ilerledikçe ödüller de büyüyor. Bu hafta ödül oyununu kazanan yarışmacı Lüleburgaz'dan bir arsa sahibi olacak. MasterChef izleyicileri şimdiden heyecanla 124. yeni bölümün yayınlanmasını bekliyor. Peki MasterChef arsa ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef arsa ödül oyununu kim kazandı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 12:00

Türkiye'nin en popüler yemek yarışma programı olan MasterChef, her geçen gün daha çekici ödüller sunuyor. Bu hafta ödül oyununu kazanan yarışmacı, Lüleburgaz'dan bir arsa kazanma şansı elde edecek. MasterChef yarışmasının 124. bölümü, Lüleburgaz'da çekildi ve yemekler burada yapıldı. Yarışmacılar, arsa sahibi olmak için büyük bir mücadele veriyor.

MasterChef yarışmasının 20 Ekim'de yayınlanan 124. bölümünde ödül yarışması gerçekleşti. Ödül yarışmasının sonunda kazanan yarışmacı, Lüleburgaz'dan bir arsa sahibi olma fırsatını yakalayacak. Arsa sahibi olmak isteyen yarışmacılar, yeteneklerini sergilemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yarışmanın stresiyle birlikte gergin anlar yaşayan yarışmacılar arasındaki rekabet iyice kızıştı.

MasterChef yarışmasının ödül oyununda, Lüleburgaz'ın yöresel yemeklerini en lezzetli şekilde yapmak için yarışmacılar büyük bir çaba sarf ediyorlar. Lüleburgaz'ın en lezzetli yemeğini hazırlayan yarışmacı, arsanın sahibi olacak.

MasterChef'in 124. yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Ödül yarışmasını kazanan ve arsanın sahibi olan yarışmacı hala gizemini koruyor. Ancak yarışmanın sadık izleyicileri, MasterChef Arsa ödül oyununu kimin kazandığını büyük bir merakla bekliyorlar.

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