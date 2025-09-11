Manifest’ten Şok Karar! Türkiye Turnesi İptal Edildi

Sahne performanslarıyla gündeme gelen Manifest grubu, haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Türkiye turnesini iptal etti. Grubun sosyal medyadan yaptığı açıklama, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Konserdeki Gösteri Tepki Çekmişti

6 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkan Manifest, iddialı dansları ve performanslarıyla gündeme oturdu. Konser sonrası gelen tepkiler, grubun yasal süreçle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Soruşturma ve Yurt Dışı Yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun sahnedeki performansını “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” kapsamında değerlendirdi. Bunun üzerine resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Turne İptali Geldi

Yaşanan gelişmelerin ardından grubun Konya ve Erzurum konserleri iptal edilmişti. Son olarak Manifest, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla tüm Türkiye turnesini iptal ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.