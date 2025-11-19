Magazin Gündemi Sallandı: Demet Özdemir ve Beşiktaşlı Emirhan Topçu Aşk mı Yaşıyor?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan Topçu’nun aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemini hareketlendirdi. İkilinin son dönemde birkaç kez aynı masada görüldüğü öne sürülürken, ilişkinin oldukça yeni olduğu konuşuluyor.

Emirhan Topçu'nun Adı Sık Sık Magazinle Anılıyordu

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim olarak biliniyor. Daha önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ancak Bilic bu söylentiyi yalanlamıştı. Topçu'nun adı, oyuncu Derya Pınar Ak ile de anılmıştı.

Demet Özdemir'den Açıklama Gelmedi

Genç futbolcunun son aşk iddiası ünlü oyuncu Demet Özdemir oldu. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aynı ortamda görüntülenmesi de gündem olmuştu. Özdemir ve Topçu cephesi, haklarında çıkan yeni aşk iddiası konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

İlişki Çok Yeni Olabilir

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre ikili, henüz çok yeni başlayan bir birlikteliği sürdürüyor olabilir. Tarafların sessizliği, iddiaları daha da merak uyandırıcı hale getirdi.