Magazin Dünyasında Yeni Dalga: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu Gözaltında!

Eğlence dünyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı "uyuşturucu" soruşturmasıyla sarsılmaya devam ediyor. Reynmen ve Hasan Can Kaya ile başlayan operasyon süreci, bugün sabah saatlerinde yapılan yeni bir dalga ile derinleşti.

Çok Sayıda Ünlü İsme Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye'nin tanınmış sanatçı ve oyuncularının da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 17 kişi emniyete götürüldü.

Gözaltına Alınan İsimler Arasında Kimler Var?

Soruşturma dosyasında adı geçen ve gözaltına alınan isimler arasında sanat camiasının popüler figürleri yer alıyor:

Murat Dalkılıç: Ünlü şarkıcı ve söz yazarı.

Kaan Tangöze: Duman grubunun solisti.

İsmail Hacıoğlu: Başarılı oyuncu.

Kemal Doğulu: Stilist ve şarkıcı.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.

Suçlamalar Ağır: "Yer Temin Etme ve Kullanma"

Soruşturmanın sadece bireysel kullanım değil, daha geniş bir kapsamı olduğu belirtiliyor. Şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar şunlar:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak (yer temin etmek veya özendirmek).

Adli Tıp Süreci Bekleniyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerin, prosedür gereği kan, idrar ve saç örneği vermeleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmeleri bekleniyor. Bir önceki dalgada Reynmen'in test sonuçlarının pozitif çıkması gündemi sarsarken, yeni gözaltına alınan isimlerin vereceği ifadeler ve test sonuçları merakla bekleniyor.