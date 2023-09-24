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Lahana suyunun faydalarına inanamayacaksınız! Adeta sağlıklı yaşam iksiri

Bir kış sebzesi olan ve sofraları süsleyen beyaz lahananın her türlüsü şifa deposu. İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen beyaz lahananın suyu adeta bir sağlık iksiri.

Lahana suyunun faydalarına inanamayacaksınız! Adeta sağlıklı yaşam iksiri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 21:08

Beyaz lahananın besin değerleri açısından çok zengin bir bitki olduğu zaten biliniyor. Ancak lahana suyunun insan sağlığına olan faydaları duyanları şaşırtıyor. Zengin vitamin içeriğinin yanında yüksek oranda lif,  lif, çinko, kalsiyum ve potasyum içeren beyaz lahana, hastalıklara karşı ciddi bir koruma sağlıyor.

Beyaz Lahana Suyu İçmenin Faydaları Neler?

Beyaz lahana oldukça sağlıklı bir kış sebzesidir. Çeşitli yemekler yapılarak tüketilen lahana sağlıklı bir diyetin en önemli parçalarından biridir. Mevsiminde tüketilen beyaz lahananın faydaları saymakla bitmez. Ancak Lahana suyunu beslenme rutininize eklemeniz size çok daha sağlıklı bir yaşam sunabilir.

Kalp Damar Hastalıklarına Karşı Korur

Beyaz lahananın içeriğinde bolca bulunan polifenol maddesi kolesterolü dengelemesinin yanında kan basıncını da düşürür. Böylelikle damar tıkanıklığı ve sertliğinin önüne geçer. Düzenli bir şekilde lahana suyu tüketmeniz durumunda kalbiniz yorulmaz ve daha sağlıklı bir hayat sürmüş olursunuz.

Sindirim Sistemini Dengeler

Beyaz lahana yüksek oranda lif içerir. Beyaz lahana tükettiğinizde vücudun ihtayacı olan lifleri de yüksek oranda karşılamış olursunuz. Lifli besinler tüketmek vücudunuz için toksik olabilecek maddelerin alımını önler. Ayrıca liflerin sindirimi daha uzun sürdüğü için mideniz daha fazla çalışır ve bazal metabolizma hızınız da yükselir. Böylelikle kalori açığı oluşturup kilo kontrolü sağlayabilirsiniz.

İnflamasyonu Temizler

Lahana gulitamin bakımından zengin bir besindir. Gulitamin vücutta oluşan İnflamasyonu yani iltihapları temizler. Lahana suyu içerek vücudunuzun iltihaplarla mücadelesini kolaylaştırabilirsiniz.

Bağışıklık Sistemini Destekler

Lahana zengin vitamin içeriğiyle dikkat çekiyor. Özellikle yüksek C vitamini barındırması sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve güçlendirir. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip bireyler hastalıklara karşı korunduğu gibi, yakalandığı hastalıkları da kolaylıkla atlatabilir.

Kanserle Savaşır

Lahananının zengin besin içeriğinde sülfür de bulunur. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, sülfür akciğer, mide ve kolon kanseri oluşumunu azaltır. Lahana suyu içeren bir diyetle beslendiğinizde bu kanser türlerine yakalanma olasılığınızı da azaltmış olursunuz.

Cildi Güzelleştirir

Cildinizin sağlıksız ve yaşlı görünmesinin başlıca nedenleri arasında yağlanma gelir. Lahananın içerdiği antioksidan maddeler ve mineraller sizlere çok daha canlı bir cilt sağlar. Ayrıca yağlanmayı azaltacağı için sivilce oluşumunu da engeller.

Saçlarınızı Güçlendirir

Lahana suyunda bulunan kükürt hem cilt sağlığını destekler hem de saçlarınızı güçlendirir. Saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlayan lahana suyu, ayrıca kırılma ve kopma gibi sorunları da ortadan kaldırır. Saç dökülmesini de önleyen lahana suyu, tam manasıyla bir saç bakımı sağlar.

Sağlıklı Gözler Sağlar

Beslenme rutininize lahana suyu eklediğinizde yaşlanmayı önleyen antioksidanları vücudunuza düzenli bir şekilde almış olursunuz. Ayrıca yüksek A vitamini sayesinde göz sağlığınız da korunmuş olur. Uzun süre lahana suyu tüketen bireyler, ileri yaşlarda oluşması muhtemel göz hastalıklarından da kendini korumuş olur.

Kilo Kontrolü Sağlar

Kilo almanızın sebebi yaktığınızdan daha fazla kalori almanızdır. Kilo vermek isteyen bireylerin yapması gereken kalori açığı oluşturma işinde lahana size büyük bir yardımcı olacaktır. İçerdiği yüksek lif ve düşük kalori sayesinde bazal metabolizma hızınızı artırırken aynı zamanda yarattığı tokluk hissiyle kolaylıkla kilo vermenizi sağlar.

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